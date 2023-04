Els dos fills de Dani Alves estudiaran el pròxim curs a Barcelona

Els dos fills de Dani Alves estudiaran a Barcelona el curs vinent, segons han confirmat fonts de l’entorn del futbolista a Servimedia. Segons ha avançat aquest dilluns Y Ahora Sonsoles, tots dos ja han tancat la matrícula per prosseguir els estudis i ho faran a l’escola St Peter’s, un col·legi internacional amb llarga trajectòria a la capital catalana. Les mateixes fonts han apuntat que la idea inicial de la família ja era que els adolescents estudiessin fora per prosseguir la seva formació i Barcelona era el lloc elegit per estar també amb el seu pare, on té fixada la residència.

Per al futbolista, el suport de la seva família ha estat clau durant aquest temps –està a la presó preventiva des del 20 de gener– i ja a la carta que fa unes setmanes va remetre a la seva exparella va agrair l’amor incondicional dels seus pares i els seus dos fills per continuar lluitant i demostrar la seva innocència.

Alhora, fonts jurídiques consultades han constatat que la presència dels seus fills apuntala l’arrelament que el futbolista ja té a la capital catalana. Després de declarar aquest dilluns davant la jutgessa d’Instrucció, la defensa té previst demanar la seva posada en llibertat condicional en espera que es fixi la data del judici.

A la seva declaració, l’exjugador del Barça va explicar que la relació sexual que va mantenir el 30 de desembre amb la noia que l’ha denunciat per una presumpta violació va ser consentida i que va tenir lloc després de conèixer-se a la zona VIP de la discoteca Sutton i constatar que entri tots dos hi havia interès mutu i tensió sexual des del principi.