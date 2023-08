Securitas Direct detecta un 25% més de robatoris en dies festius

Els dies festius tenen un 25% més de probabilitat de patir un robatori o intrusió en habitatge que els dies feiners, especialment en aquelles residències que romanen tancades per un període llarg de vacances, com passa per exemple a l’estiu.

Així ho posa de manifest el primer informe de l’Observatori Securitas Direct ‘La seguretat en llars i negocis’, que analitza les preocupacions i les mesures de seguretat dels espanyols. Un 83% declara adoptar mesures de seguretat per protegir casa seva i anticipar-se als riscos.

Precisament, per reduir les possibilitats d’un robatori, experts en seguretat de Securitas Direct han elaborat un llistat de consells per prevenir qualsevol incident i poder connectar amb la tranquil·litat durant les vacances d’estiu.

La primera mesura és “no deixar finestres obertes” i comprovar que tots els accessos de la instal·lació “estan completament tancats abans de sortir, ja que els intrusos podrien aprofitar descuits dels propietaris”.

També cal “revisar l’estat de panys”, ja que tant en finestres com en portes se solen deteriorar amb el temps. Un altre consell és “no publicar informació sobre les vacances o sortides a xarxes socials” que puguin donar pistes als cascos sobre desplaçaments o absències de forma pública.

Els qui tinguin contractada una alarma, han de “comunicar absències perllongades perquè els professionals de la seva Central Receptora d’Alarmes ho puguin saber”.

Així mateix, es recomana “no deixar objectes de valor a la vista des de l’exterior” i “deixar un aspecte d’instal·lació habitada durant l’absència”, com ara mantenir “alguna persiana pujada o demanar a un veí o conegut que reculli el correu de la bústia”.

Programar automatismes

Els experts en seguretat proposen especialment programar “algun automatisme que, per exemple, encengui o apagui els llums durant el dia i la nit per simular activitat dins de l’habitatge”.

Altres accions que redueixen el risc de robatoris és “desviar les trucades al mòbil” del telèfon fix de l’habitatge, assegurar “il·luminació d’exteriors durant la nit” i, per descomptat, “activar l’alarma” en aquells casos en què es tingui contractada.

En aquest sentit, Securitas Direct va destacar en un comunicat que “comptar amb una alarma amb la millor tecnologia i innovació farà què, en cas que sigui necessari, els seus professionals puguin verificar el que està succeint a l’habitatge i avisar les autoritats si fos necessari”.