Un total de 99.027 persones estaven donades d’alta a 31 de gener de 2026 en el Conveni Especial de Cuidadors No Professionals, segons l’última estadística de l’Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso). El perfil és majoritàriament femení: les dones representen el 87,3% de les persones inscrites, enfront del 12,7% d’homes.
Aquest marc estadístic situa a les persones cuidadores no professionals com un element estructural del sistema de suports a la dependència a Espanya. El Imserso publica periòdicament l’evolució d’aquest conveni, que permet als qui cuiden d’un familiar en situació de dependència mantenir la cotització a la Seguretat Social.
L’OMS, en els seus guies sobre cura integrada per a persones majors (Integrated Care for Older People – ICOPE), inclou el suport formal a cuidadors familiars com a part de les estratègies necessàries per a assegurar cures segures, eficaces i respectuosos, i identifica la formació i guia com a intervencions clau per a enfortir les seves capacitats i reduir riscos de sobrecàrrega.
En aquest context, la Fundació DomusVi, en col·laboració amb l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), incorpora una formació per a cuidadors no professionals dirigida a familiars de persones usuàries del Servei d’Ajuda a domicili (SAD) de DomusVi Sevilla, com a extensió del model de cures Humanitza de la companyia.
Creu Roja Espanyola difon el programa SerCuidadorA, que reuneix recursos informatius i accions de suport dirigides a cuidadors no professionals, incloent-hi tallers, grups de suport i eines pràctiques orientades a la cura en el domicili.
Per part seva, la Fundació “la Caixa” manté la seva Escola de Cuidadors, amb tallers virtuals gratuïts dirigits a cuidadors no professionals i voluntariat, centrats en coneixements, tècniques i habilitats per a l’acompanyament de persones en situació de malaltia avançada o final de vida.
Des de l’àmbit públic especialitzat, el Imserso canalitza recursos formatius i materials per a famílies i cuidadors a través dels seus centres de referència, incloent-hi plans de teleformació i publicacions orientades a la labor de cura.