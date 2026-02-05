Els conflictes internacionals impulsen noves campanyes de ciberatacs el 2025

El LiveSOC d’Inetum va detectar una alerta de ciberseguretat cada quatre minuts i un incident cada tretze durant el 2025, en un panorama marcat per l’increment d’amenaces vinculades a la guerra híbrida i conflictes internacionals.
Segons ha informat aquest dijous la companyia líder europea en serveis digitals, l’informe ‘Threat Landscape 2025’ revela un escenari cibernètic dominat per campanyes de sabotatge, espionatge i desinformació liderades per grups patrocinats per estats.
El document assenyala que el LiveSOC d’Inetum va gestionar 154.601 alertes i 29.886 incidents de seguretat durant l’exercici gràcies a un model operatiu reforçat per intel·ligència artificial que va permetre optimitzar la detecció primerenca i reduir els falsos positius.
Els experts van alertar d’un increment sostingut de ransomware, del ciberespionatge impulsat per tensions geopolítiques i de l’augment de l’ús de la IA als atacs, amb més de 8.000 casos de ransomware registrats a escala mundial.
Rècord en atacs DDoS
L’informe aborda el creixement mundial dels atacs de ransomware, que van superar els 8.000 casos el 2025, amb un fort augment a Espanya, Mèxic i Colòmbia, afectant especialment sectors estratègics com energia, indústria i administracions públiques.
Els atacs DDoS van marcar un rècord històric amb un increment del 358%, registrant pics de saturació mai vists anteriorment. La quantitat de vulnerabilitats publicades durant el 2025 va augmentar un 20 % respecte del 2024, i va obligar a accelerar-ne la correcció.
La intel·ligència artificial s’ha convertit en una arma clau per als atacants i ha pogut agilitzar el cicle d’atac des de la identificació d’objectius fins al robatori de dades, ha indicat la companyia.
El responsable de Threat Intelligence d’Inetum, Emilio Jiménez, ha assenyalat que “ens trobem davant d’un context de seguretat més complex que en anys anteriors, marcat per l’augment d’atacs de ransomware i la incidència de la guerra híbrida”.
Estratègies per a 2026
L’informe anticipa per al 2026 un augment d’atacs contra identitat digital, amb una evolució del phishing cap a campanyes més dirigides i automatitzades mitjançant IA, a més de perfilar-se la criptografia postquàntica com a prioritat estratègica.
Jiménez va declarar que “les organitzacions necessiten adoptar estratègies de seguretat preventives basades en intel·ligència d’amenaces, i és necessària una inversió més gran per a la protecció d’infraestructures crítiques i dades delicades el 2026”.
El document subratlla la necessitat de reforçar la defensa de sectors estratègics mitjançant la implementació de tecnologies emergents, incloent-hi IA i aprenentatge automàtic, per detectar riscos de forma primerenca i agilitzar la resposta. Es va destacar la importància de la col·laboració entre entitats a través de xarxes i aliances, com ara la Xarxa Nacional de SOC o fòrums com el FIRST, per fer front a les amenaces cibernètiques.
Formació contínua
L’informe emfatitza la capacitació i conscienciació com a elements fonamentals, reforçant la formació contínua del personal per reduir vulnerabilitats internes a les organitzacions.
S’espera que els conflictes internacionals continuïn incidint àmpliament en el context de ciberseguretat durant el 2026, amb la identitat digital perfilant-se com un vector prioritari per als atacants.
La companyia europea, present a 19 països amb una densa xarxa de centres, disposa d’un equip de 27.000 consultors i especialistes que van generar unes vendes de 2.400 milions d’euros el 2024.
L’informe complet està disponible per a consulta a l’enllaç facilitat per Inetum, que s’associa amb els editors de programari principals per afrontar els reptes de la transformació digital amb proximitat i flexibilitat.