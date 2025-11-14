Els clubs de LALIGA reforcen el seu model d’explotació d’infraestructures

LALIGA va celebrar a París una nova edició del seu viatge d’explotació d’infraestructures, una iniciativa liderada per l’Oficina de Clubs de LALIGA, que fa costat als 42 clubs per a assessorar i impulsar el seu creixement en diferents àrees de negoci i desenvolupar projectes estratègics.
Així, aquesta expedició de clubs espanyols va reunir més de trenta clubs de la competició amb l’objectiu d’aprofundir en models de gestió, hospitality i innovació aplicats a grans recintes esportius i d’entreteniment. Durant tres jornades, els representants dels clubs espanyols van poder conèixer de primera mà el model francès de gestió integral d’espais esportius i culturals, segons va informar LALIGA.
L’agenda va incloure l’Adidas Arena, la Accor Arena, el Stade Jean-Bouin del Stade Français Paris, el complex tenístic de Roland Garros i el Parc des Princes, on els assistents van assistir a la trobada entre França i Ucraïna i van analitzar el model d’explotació del Paris Saint-Germain FC. Totes les visites van compartir un fil conductor: la cerca d’experiències premium, diversificació d’usos i vinculació amb el turisme i l’economia urbana.
Aquest programa va reafirmar el paper de l’Oficina de Clubs de LALIGA com a factor diferencial en el desenvolupament competitiu i empresarial dels clubs espanyols. Sota el seu lideratge, LALIGA ha consolidat un model de cooperació que impulsa la professionalització de la gestió, l’optimització d’infraestructures, l’evolució de l’oferta de hospitality i l’obertura de noves fonts d’ingressos.
El viatge de París va ser una oportunitat per a analitzar com els recintes francesos integren la seva activitat esportiva amb altres experiències culturals i d’entreteniment, maximitzant la seva rendibilitat més enllà dels 90 minuts de joc. A més d’aquest enfocament, el viatge ha servit com una referència en la creació i gestió de variats productes hospitality enfocats a diferents tipus de públics mostrant una manera sostenible de maximitzar la rendibilitat de l’estadi.
Jaime Blanco, director de l’Oficina de Clubs de LALIGA, va assenyalar que “aquest viatge ha demostrat, una vegada més, que el creixement dels nostres clubs passa per mirar l’estadi com un ecosistema viu, capaç de generar valor tots els dies de l’any. A França hem vist com l’esport, la cultura i el turisme conviuen en una mateixa infraestructura, i aquest és el camí cap al qual avança LALIGA.”
Milos Nenadovic, responsable de la vertical d’explotació d’infraestructures de LALIGA, va afegir: “El model francès ens ofereix grans lliçons sobre com optimitzar l’ús dels recintes, segmentar l’oferta de hospitality i connectar millor amb el públic internacional. Aquest intercanvi d’intel·ligència reforça la posició dels clubs espanyols com a actors cada vegada més sofisticats en la gestió i explotació dels seus actius.”
INNOVACIÓ, TURISME I FUTUR
El viatge a París va servir també per a reforçar la visió de LALIGA sobre el futbol com a motor de turisme i desenvolupament econòmic. Els clubs van poder observar com l’esport s’integra en la identitat urbana i en l’oferta cultural d’una ciutat que atreu milions de visitants cada any, i com l’explotació eficient d’infraestructures pot convertir-se en una eina estratègica per al creixement local.
Amb aquesta edició, LALIGA va indicar que consolida el seu model d’aprenentatge compartit com a part essencial del seu pla de desenvolupament a mitjà i llarg termini. Gràcies a la labor de l’Oficina de Clubs, el futbol espanyol es posiciona no sols com una referència en el terreny esportiu, sinó com un dels mercats més innovadors i prometedors en l’explotació d’infraestructures i la creació d’experiències globals d’entreteniment.