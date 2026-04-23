Els clubs de LALIGA HYPERMOTION miren més enllà del terreny de joc amb tecnologia i intel·ligència artificial

En el marc de la V Jornada de Clubs organitzada per LALIGA en PortAventura World, la UD Las Palmas i el Cadis CF van posar sobre la taula els seus respectius projectes de base tecnològica, tan distints en forma com similars en fons, amb el focus en la cerca de models més sostenibles, més connectats i capaços de generar noves línies de negoci per a enrobustir les finances dels clubs.
Mentre la UD Las Palmas aposta per la intel·ligència artificial com a eina de cohesió interna i democratització del coneixement dins del club, el Cadis CF ha fet un pas més en l’optimització i direcció dels mercats internacionals, creant una filial tecnològica cotitzada en el Nasdaq amb vocació de generar ingressos propis i independents del rendiment esportiu. Dos models complementaris que il·lustren la diversitat de camins que els clubs de la LALIGA HYPERMOTION estan explorant per a construir institucions més sòlides.
El projecte de l’equip groc es diu Wayya. Un terme d’arrel guanche que resumeix la filosofia amb la qual el club ha decidit endinsar-se en la intel·ligència artificial, que és connectar tecnologia amb identitat. “Nosaltres sempre intentem crear aquest vincle amb l’origen en tots els àmbits del club”, explica Patricio Viñayo, director general de l’entitat grancanaria. “Si anem a un concepte de projecte d’intel·ligència artificial, aquest no pot ser el del reemplaçament humà. Ha de ser una cosa que ens personalitzi, que tingui el caràcter que intentem nosaltres dotar a totes les nostres iniciatives”.
La plataforma, concebuda com un superagente de la qual pengen agents especialitzats per àrea de coneixement, connecta departaments tan distints com la direcció esportiva, el scouting, l’anàlisi de joc, la comunicació o el màrqueting. L’objectiu, en paraules de *Viñayo, és clar: “Generar una gran eina que interconnecti tots els departaments del club, que automatitzi processos i que, quan te’ls simplifica, el resultat sigui una productivitat millorada”.
Una visió que, en boca del seu director general, es resumeix amb una frase que escapa de l’argot tecnològic per a aterrar en una cosa molt més humana: “Gran part de l’empresariat veu la IA com un reemplaçament humà, i nosaltres estem donant un altre gir: estem humanitzant la IA. Si tu creguis comunitat, vol dir que afavoreixes la relació entre les persones. Ajudar-nos i no substituir-nos”.
Per part seva, el Cadis CF ha triat un camí diferent per a construir el seu futur, la de crear una filial tecnològica cotitzada en el Nasdaq, amb actius propis i vocació de generar ingressos independents del rendiment esportiu. El seu president, Manuel Vizcaíno, resumeix la lògica sense embuts: “L’objectiu no és un altre que aconseguir ingressos que no depenguin de la pilota”.
L’origen del projecte està vinculat als fons CVC del Pla Impuls de LALIGA, així va néixer la Ciutat Tecnològica de l’Esport, situada a El Puerto de Santa María. Des d’allí s’ha articulat un pla sobre tres pilars: el Centre d’Esdeveniments, la marca Màgic González i Nomadar Corporation, a través del seu programa d’entrenament d’alt rendiment (HPT). La sortida al Nasdaq ha permès a més atreure inversors externs i patrocinadors estratègics com JP Financial, que dona nom tant a l’estadi del club gadità (*JP Financial Estadi) com al del futur centre d’esdeveniments (JP *Financial Sorra).
Però més enllà dels actius i la cotització, la lògica del model és tan lineal com deliberada, i Biscaí l’expressa amb claredat: “Nosaltres volem tenir els millors jugadors dins del terreny de joc. Si els ingressos depenen exclusivament de la categoria, depenen de moltes variables. Però si aconseguim ingressos extraordinaris, aquests ingressos ens permetran que en la categoria que estiguem tinguem millors jugadors, millor límit salarial, i si tenim millors jugadors segur tindrem millors resultats”.
El somni de Biscaí per a aquest projecte és tan ambiciós com directe: “M’imagino amb una filial que té una sèrie d’activitats i una sèrie d’actius que produeixen un benefici que directament s’injecta en la sang del club esportiu”.
Els projectes de UD Las Palmas i Cadis CF representen dues formes distintes, però reveladores d’entendre el present i el futur del futbol professional a Espanya. Entre la IA i l’optimització d’actius internacionals, els clubs de LALIGA HYPERMOTION volen competir de manera més sostenible en el temps i la tecnologia és una aliada perquè aquest futur sigui ja una realitat.