Els clubs de LALIGA HYPERMOTION miren a l’exterior per a diversificar els seus ingressos i reforçar la seva marca

La internacionalització es consolida com un dels eixos estratègics de LALIGA HYPERMOTION. Cada vegada més clubs impulsen la seva presència en mercats estrangers per a construir un model de negoci que no depengui exclusivament dels resultats esportius, aquest és el cas d’equips com el Real Sporting o el RC Esportiu.
Els blanc-i-vermells celebren 120 anys d’història amb un dels seus majors actius intacte, la seva gran capacitat de generar talent. La seva Ciutat Esportiva de Mareig, inaugurada en 1978, va anar durant dècades referencia en formació a Espanya i Europa, i amb l’arribada dels fons CVC, dins del pla LALIGA IMPULS, ha permès invertir prop de 17 milions d’euros en les seves instal·lacions. La reforma ha inclòs camps, gespa, vestuaris i nous espais com una residència internacional, cabanyes per a programes nacionals i internacionals i un Sports Bar com a nova línia de negoci.
Darrere d’aquesta transformació hi ha també una visió de negoci que lidera la presidència del club, que compta amb experiència en el desenvolupament de jugadors en entorns on el futbol representa una oportunitat real d’educació i futur. Aquesta filosofia es trasllada ara a Gijón a través de l’Acadèmia Internacional, un projecte que combina alt rendiment esportiu, programes educatius i turisme esportiu per a famílies.
L’arribada de Grup Orlegi al Real Sporting va suposar “un punt de vista diferent”, explica el vicepresident Executiu David Guerra. “Un club com el nostre necessita maximitzar ingressos en diferents vies per a ser més competitiu en el camp. És una roda: generes més, ets eficient en costos, i reinverteixes en l’equip”, agrega el directiu.
A partir de la pròxima temporada, tots els projectes esportius del club s’agruparan sota la marca Acadèmia Internacional. “Hi ha 46 milions de mexicà-americans als Estats Units. Això, combinat amb el poder adquisitiu d’aquest mercat i les nostres connexions, fa que sigui una línia estratègica molt important”, afegeix Guerra, l’objectiu de la qual a cinc o deu anys és consolidar aquest pont entre Astúries i el mercat nord-americà a través del Sporting Internacional, l’equip que substituirà a l’actual Sporting C com a plataforma per a jugadors internacionals i regionals.
En una altra via cap a l’enfortiment internacional es troba el RC Esportiu, amb un nom que ressona més enllà de Galícia. El seu retorn a LALIGA HYPERMOTION no ha estat només un alleujament esportiu, també ha estat el senyal per a reactivar una dimensió que el club sap que és un dels seus majors actius.
“Vam fer un pla estratègic amb una anàlisi interna i externa per a identificar en quins mercats el Dépor podia despertar interès. Els prioritaris són l’Argentina, Veneçuela i el Brasil. Però entenem que la internacionalització és una cosa transversal dins del club, no un departament aïllat. És també una via d’ingressos. Tenim molts fans anés d’Espanya, però en certa manera els tenim sense identificar. Hi ha un compte pendent aquí, i l’estem treballant”, comenta Alejandro Vidal, responsable Comercial i de Patrocinis del club.
L’estratègia s’articula de manera transversal amb la captació i activació d’aficionats internacionals, una aposta forta per la comunicació digital orientada al seguidor de fora, el treball institucional amb cambres de comerç i actors locals en aquests mercats, i l’activació de patrocinis amb projecció internacional.
“Estem començant a avaluar quin tipus de projectes esportius podem desenvolupar: campus, stages, gires. La idea és que en el futur es converteixin en productes estables i monetizables”, destaca Manuel Hallet, director d’Expansió i Creixement del club.
A tots aquests pilars se suma un actiu singular, el nou Dépor Museu & Tour. Més enllà de reforçar el relat històric del club i l’orgull de la seva afició, l’espai funciona com a zona d’hospitalitat modular en dies de partit i com a reclam per a creueristes i turistes que visiten la Corunya, obrint el club a públics que van molt més allà del soci local.
Aquestes iniciatives representen el full de ruta dels clubs de LALIGA HYPERMOTION per a enfortir la seva estructura de negoci. Es tracta d’un esforç per transformar el prestigi històric en actius tangibles, posicionant les seves marques en un entorn global cada vegada més competitiu.