Els clubs de LaLiga Hypermotion impulsen una revolució en infraestructures que va més enllà de l’esport

Els clubs de LaLiga Hypermotion han confirmat una tendència cap a la transformació de les seves infraestructures, buscant convertir-les en palanques estratègiques de creixement. Això es va destacar en la V Jornada de Clubs organitzada en PortAventura World, on es van discutir projectes que van més enllà de l’àmbit esportiu, buscant un impacte social i econòmic.
Segons va informar LaLiga, equips com el Burgos CF, el Reial Saragossa, el CD Leganés i el CD Castelló estan a l’avantguarda d’aquesta transformació. Cadascun presenta enfocaments distints per a fer de les seves instal·lacions un element clau en la seva estratègia de negoci sostenible. Aquesta evolució respon a la necessitat de diversificar ingressos i enfortir la connexió amb les comunitats locals.
El Burgos CF ha plantejat una ampliació del seu estadi, El Cultivable, que no sols augmentarà el nombre de seients, sinó que també oferirà noves experiències i fonts d’ingressos. El seu conseller delegat, Alejandro Grandinetti, va emfatitzar que “la idea és que El Cultivable i el seu entorn estiguin vius tota la setmana”, promovent activitats comercials i socials.
En el cas del Reial Saragossa, el club està duent a terme una transformació radical en demolir La Romareda i construir un nou complex esportiu. Enrique Novella, director de Ticketing, va explicar que “som, probablement, l’únic club del món que jugarà en quatre estadis distints en tot just cinc anys”, destacant la singularitat de la seva situació.
ESTRATÈGIES DIFERENCIADES
El nou Ibercaja Romareda, que superarà les 43.000 localitats, representa una inversió de 160 milions d’euros. Ignacio Oruezábal, director d’Explotació d’Infraestructura, va comentar que “la Nova Romareda neix amb una filosofia radicalment distinta”, buscant ser un espai obert al públic durant tot l’any.
El CD Leganés, per part seva, ha aconseguit un acord històric amb l’ajuntament per a la concessió de l’Estadi Municipal Butarque pels pròxims cinquanta anys. Eduardo Cosín, vicepresident del club, va indicar que “volem posicionar-nos com un estadi boutique”, prioritzant la connexió humana i la personalització de les experiències dels assistents.
Mentrestant, el CD Castelló treballa en la seva nova Ciutat Esportiva Globeenergy, que busca ser un epicentre social. Alberto González, director general Executiu, va destacar que “el nostre objectiu és que aquesta es converteixi en un autèntic epicentre social”, fomentant la participació de la comunitat en esdeveniments i activitats.
Aquests quatre projectes reflecteixen una tendència comuna cap a la innovació en infraestructures, on els clubs de LaLiga Hypermotion busquen avançar en els seus models de negoci. La transformació d’aquests espais es converteix en una estratègia clau per al creixement sostenible i la connexió amb els aficionats.
INNOVACIÓ I FUTUR
La jornada en PortAventura World no sols va servir per a presentar projectes, sinó també per a discutir el futur del futbol a Espanya. La transformació de les infraestructures es presenta com una oportunitat perquè els clubs s’adaptin a un mercat en constant evolució. La inversió en aquestes àrees és vista com a essencial per a garantir la viabilitat econòmica a llarg termini.
Amb aquestes iniciatives, els clubs de LaLiga Hypermotion estan establint les bases d’un nou model que prioritza no sols el rendiment esportiu, sinó també l’impacte social i econòmic en les seves respectives comunitats. La integració d’activitats comercials i esdeveniments en les instal·lacions esportives promet redefinir l’experiència de l’aficionat i enfortir la relació entre els clubs i els seus seguidors.
Així, la revolució en infraestructures que estan impulsant els clubs de LaLiga Hypermotion marca un nou capítol en la història del futbol espanyol, on l’esport i el negoci s’entrellacen de manera més efectiva que mai.