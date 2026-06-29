El valor de mercat conjunt dels clubs de LALIGA va assolir el 2026 els 20.902 milions d’euros, un 13% més que l’any anterior, segons l’estudi anual LALIGA Stock Market 2026, elaborat per Intelligence 2P.
La valoració agregada dels equips espanyols va augmentar en 2.475 milions d’euros en els últims dotze mesos, impulsada principalment pel creixement del Reial Madrid, el FC Barcelona i l’Atlètic de Madrid, tot i que l’informe també reflecteix una revaloració progressiva dels clubs situats a la zona mitjana de la classificació.
La majoria dels equips de LALIGA EA SPORTS ja supera els 300 milions d’euros de valoració, mentre que els clubs que alternen la seva presència entre Primera i Segona Divisió s’aproximen als 100 milions.
L’estudi analitza el rendiment de les entitats a partir de més d’una trentena d’indicadors econòmics i esportius, a més de paràmetres relacionats amb la seva comunitat física i digital, la transformació tecnològica, l’impacte social, la pedrera, la diversificació esportiva, el mercat local i el posicionament de marca a les xarxes socials.
LA VALORACIÓ MITJANA ES DUPLICA
La mediana del valor dels clubs de LALIGA EA SPORTS, que representa l’import situat al punt intermedi de la classificació, s’ha duplicat des del 2021, passant de 116,1 milions d’euros a 258,3 milions el 2026.
L’evolució es va mantenir estable entre 2021 i 2022, va registrar un increment el 2023, va descendir lleugerament el 2024 i va tornar a créixer durant els dos últims exercicis, amb un avanç especialment significatiu el 2026.
A LALIGA HYPERMOTION, la mediana ha mostrat una evolució més estable, des dels 30,4 milions d’euros del 2021 fins als 32,7 milions actuals. La principal caiguda es va produir el 2024, quan va baixar fins als 22,3 milions, abans de recuperar valors propers als del començament del període analitzat.
REIAL MADRID I BARCELONA
El Reial Madrid encapçala novament la classificació amb una valoració rècord de 6.978,3 milions d’euros, un 13,1% més que el 2025. El club incorpora així més de 800 milions d’euros al seu valor de mercat en un any.
L’informe atribueix aquesta evolució, entre altres factors, a l’explotació del renovat estadi Santiago Bernabéu i al creixement de la seva activitat comercial, que inclou les renovacions dels seus acords amb Adidas i Emirates.
El FC Barcelona ocupa la segona posició, amb una valoració de 6.491,2 milions d’euros, després de créixer un 16,7%. L’entitat blaugrana suma prop de 930 milions d’euros respecte a l’any anterior, recolzada en la contenció de la despesa i en les expectatives d’ingressos associades al nou Spotify Camp Nou.
L’Atlètic de Madrid completa el podi amb un valor de 2.508,6 milions d’euros, un 19% més. La seva valoració s’alinea amb la utilitzada per Apollo Sports Capital en l’operació per adquirir la majoria accionarial del club.
D’altra banda, el Reial Betis puja fins a la quarta posició després de classificar-se per a la Lliga de Campions i arriba a una valoració de 516,6 milions d’euros, un 9,5% més.
El Sevilla FC ocupa la següent posició, amb una valoració de 465,1 milions d’euros. Tot i la seva situació econòmica i esportiva, l’estudi destaca el pes de la seva trajectòria a les competicions europees i la influència d’aquests resultats sobre la seva marca.
Per la seva banda, la Reial Societat es manté per sobre dels 450 milions d’euros, tot i que registra un lleuger ajust del 2,6%. L’informe també assenyala el Celta com el club que experimenta el major creixement percentual de l’edició de 2026.