Els clubs de LALIGA acorden millorar les retransmissions

Els clubs de Primera Divisió de LALIGA van aprovar aquest divendres un incentiu per a millorar el producte audiovisual que s’ofereix a tots els aficionats amb l’objectiu “equiparar-lo al d’altres competicions esportives de primer nivell” i per a “incrementar en la mesura del possible el valor dels drets audiovisuals complint així amb la responsabilitat legal” de la patronal del futbol professional espanyola.

Segons un comunicat difós per LALIGA al final de la trobada, l’acord ha estat recolzat per tots els clubs excepte un sol vot en contra. L’objectiu és “propiciar una major disposició dels clubs i els seus professionals per a facilitar, per exemple, entrevistes a entrenadors i cos tècnic, enregistraments en el vestuari de les arengues prepartit o una major participació dels jugadors en diferents formats de retransmissió”.

A més, amb el tret de la nova era de la competició de la mà d’EA Sports “els aficionats viuran un canvi integral de les retransmissions amb una modificació total del paquet gràfic, que oferirà noves perspectives i angles que enriquits amb informació oferiran experiència de visualització molt més immersiva”.

Aquesta transformació que posarà a LALIGA “al cap de la innovació del futbol professional europeu”, afegirà nous usos de cambres en llocs com en les banquetes, així com també incorporar càmeres aèries, càmeres de cinema en els túnels i noves òptiques amb picades d’ullet al videojoc EA SPORTS FC”, amb l’objectiu de “oferir la millor experiència possible als aficionats”.

Aquest nou sistema s’integrarà dins del criteri d’implantació social del repartiment audiovisual, que correspon a un 25% del total. En aquest sentit, la meitat dels dos terços d’aquest percentatge es distribuirà “en funció del grau de col·laboració en les noves accions voluntàries que es plantegen atenent les peticions dels broadcasters, per a incentivar la millora del producte audiovisual i la generació de més recursos”.

Aquesta col·laboració també es ponderarà segons “els índexs d’audiència de cada club, multiplicant el mateix per l’audiència mitjana obtinguda”. D’altra banda, l’altra meitat continuarà repartint-se “en funció de les audiències, tal com es feia fins ara”, va assenyalar LALIGA.

Igualment, el 75% restant fora del criteri d’implantació social del repartiment audiovisual continuarà sense modificacions i es distribuirà conforme al RDL i al Reglament General de LALIGA.

El comunicat remarca que els clubs tracten de “impulsar canvis que donin resposta a les necessitats d’un mercat en constant evolució en el qual es fa imprescindible reforçar els vincles de connexió amb un aficionat que demanda un contingut nou que multipliqui la seva experiència de partit”.