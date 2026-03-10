Els ciutadans de Ceuta i Melilla suspenen amb un 3,7 la gestió sanitària del govern espanyol

A Ceuta i Melilla expressen la seva preocupació pel funcionament del seu servei sanitari que depèn del govern espanyol. Li posen una nota mitjana de 3,7 sobre 10, segons les dades d’un estudi realitzat per Ipsos.
En concret, el 56% dels de Ceuta i el 52% dels de Melilla es declaren “molt insatisfets” amb l’actuació del Ministeri de Sanitat, responsable directe de la seva salut a través de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ingesa).
La directora d’Opinió Pública, Silvia Bravo, va ressaltar que la població de tots dos territoris mostra “nivells elevats de desconfiança respecte a les iniciatives adoptades per a millorar la sanitat. En aquest sentit, el 58% no confia que s’estiguin adoptant mesures eficaces per a reduir les llistes d’espera”, un dels indicadors utilitzats per a l’avaluació.
Aquesta valoració s’argumenta en les dificultats d’accés als serveis sanitaris públics assenyalades per la ciutadania. L’estudi recull l’existència de barreres recurrents relacionades amb les llistes d’espera (77% a Ceuta, 82% a Melilla), l’obtenció de cites (65% i 79%, respectivament) i el funcionament del sistema de citació (52% i 67%, respectivament), aspectes que són identificats per la població com a elements que afecten l’accés a l’atenció sanitària.
L’estudi sobre la ‘Percepció de la sanitat pública a Ceuta i Melilla’ ha estat realitzat per Ipsos mitjançant metodologia CATI (per telèfon), amb una mostra de 400 entrevistes representatives de la població major de 18 anys resident en tots dos llocs.