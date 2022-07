Els cinc llibres imprescindibles del ‘management’ per gaudir aquest estiu

L’estiu és sinònim de descans i també és una de les èpoques de l’any en la qual més temps destinem a la lectura, gràcies als entorns relaxats i el major temps del qual disposem, que sens dubte faciliten l’evasió i el relax. A més de la literatura convencional i tots els seus subgèneres, l’època estival pot ser un temps propici per a poder endinsar-se i aprofundir en el món dels negocis i en aquelles disciplines en les quals volem ampliar coneixements.

Des d’assentar nocions bàsiques sobre finances o emprenedoria, a les últimes tendències en el món del màrqueting o la sostenibilitat, els títols que s’exposen a continuació poden ajudar a ampliar coneixement, a avançar en la carrera professional, oferir noves perspectives d’èxit i donar idees si s’és emprenedor o empresari.

El mètode Llegeixin Start-up: Com crear empreses d’èxit utilitzant la innovació contínua, d’Eric Ries (Deusto). Lectura obligatòria per a emprenedors i fundadors de qualsevol empresa. No sols analitza com crear un negoci perquè sigui reeixit, sinó que explica com aprendre dels negocis per a millorar pràcticament qualsevol sistema productiu del nostre entorn.

Ries ajuda a comprendre com detectar ràpidament què és el que funciona en un negoci i descartar el que no. El llibre proporciona una resposta documentada amb poderoses eines perquè les empreses millorin l’eficiència i sàpiguen com reduir la possibilitat de fracàs empresarial aportant un enfocament científic i pràctic.

Impacte Net Positiu: Com les empreses valentes prosperen donant més del que reben, de Paul Polman i Andrew Winston (Profit). El llibre imprescindible per a crear negocis rendibles i sostenibles: empreses netament positives. Reconegut com el millor llibre de negocis per prestigioses publicacions internacionals com ‘Financial Times’ i ‘The Economist’, l’obra mostra les claus per a construir un model de negoci reeixit que aposti per les persones i el respecte pel medi ambient.

Polman i Winston esbossen els principis i les pràctiques perquè les empreses sobrevisquin i prosperin, basant-se en l’experiència d’empreses com Unilever i altres organitzacions globals que han apostat per la sostenibilitat i la innovació.

Principis per a enfrontar-se al nou ordre mundial: Per què triomfen i fracassen els països, de Ray Dalio (Col·lecció Deusto). Els temps que venen seran radicalment diferents als que hem viscut fins ara, però s’assemblaran molt a altres etapes de la història.

L’expert inversor ha estudiat els factors més importants que influeixen en l’èxit i en el fracàs dels països i dels seus mercats. En la seva trajectòria professional, l’autor s’ha adonat que grans desenvolupaments moderns que no havien succeït abans eren, en gran manera, rèpliques de processos que van ocórrer nombroses vegades en el passat.

Dalio ha volgut transmetre alguns principis que són veritats universals i atemporals, i que es converteixen en ensenyaments per a fer front a qualsevol realitat financera i empresarial.

Contagiós: Com aconseguir que els teus productes i idees tinguin èxit, de Jonah Berger (Gestió 2000). L’autor repassa exemples de productes i idees que han resultat epidèmies socials i analitza perquè només en alguns casos s’acaben imposant.

La qualitat, el preu i la publicitat contribueixen al fet que els productes i idees triomfin, no obstant això, no expliquen per què alguna cosa aconsegueix imposar-se. La influència social i el boca a boca són més eficaces que la publicitat tradicional perquè són més persuasius i directes.

Aquests dos elements impacten considerable en el que pensem, llegim, comprem i fem, per tant, tenen un pes enorme a l’hora de fer que els productes, idees i conductes triomfin.

L’estratègia de l’oceà blau, de W. Chan Kim i Renée Mauborgne (Profit). Nova edició actualitzada i ampliada d’aquest best seller internacional. Els autors mostren com créixer creant nous espais de mercat on la competència sigui menor. Per a això, és necessari que empreses i emprenedors trobin el seu oceà blau, és a dir, nínxols de mercat perfectes per a trobar nous espais de negoci: encara no han estat explotats i la competència no és una amenaça.

Però és necessari tenir visió, ser creatius, apostar per la innovació i ser igual d’efectius tant en el plantejament del projecte com en la seva execució. En cada oceà blau hi ha milions de clients esperant noves propostes.