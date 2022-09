Els CAR-T ofereixen als pacients noves possibilitats en una fase de la malaltia sense una altra alternativa

Els tractaments CAR-T es troben en un moment clau i en plena expansió a Espanya després d’una trajectòria ascendent. Així va quedar patent durant la ‘III Trobada Teràpies Avançades. 3 anys de CAR-T a Espanya’ organitzat aquest dijous per Gilead Sciences al Senat -coincidint amb el Dia Mundial del Limfoma- i que va comptar amb un ampli panell d’experts de tots els àmbits implicats, des de professionals sanitaris a representants de l’àmbit polític i de la gestió sanitària.

Tres anys després de l’arribada dels CAR-T, i quan es compliran quatre des de la posada en marxa del reeixit ‘Pla d’Abordatge de les Teràpies Avançades en el Sistema Nacional de Salut’, tots ells van indicar que, encara que en l’últim exercici s’han produït importants progressos en el camp de les teràpies avançades, és necessari abordar una sèrie de reptes perquè Espanya continuï sent un país de referència a disposar dels últims avanços terapèutics per als pacients amb limfoma, com són les CAR-T.

La jornada va congregar a alguns dels màxims experts en aquest àmbit; des d’hematòlegs i altres especialistes mèdics, fins a representants dels pacients i de l’Administració Pública tant nacional com autonòmica, els qui van analitzar la situació actual i van debatre sobre com continuar amb el reeixit desenvolupament de les teràpies CAR-T a Espanya.

De fet, van coincidir que el ‘Pla Nacional d’Abordatge de les Teràpies Avançades’ ha permès crear el marc idoni per a garantir la correcta implementació d’aquestes teràpies a Espanya, així com la possibilitat d’ampliar l’impacte d’aquest camí recorregut amb l’oportunitat de tractar un major nombre de limfomes.

Mostra d’això és que, el mes de juny passat, el Ministeri de Sanitat va anunciar a les comunitats autònomes i a les associacions de pacients la incorporació de 14 nous centres hospitalaris, més un exclusivament per a l’abordatge pediàtric, a la xarxa de teràpies avançades en el Sistema Nacional de Salut (SNS).

“En el meu cas, com a senadora pel Ferro i portaveu en la Comissió de Sanitat, vull posar l’accent que en el nostre grup parlamentari socialista existeix una especial sensibilitat per contribuir a millorar la situació d’aquelles i aquells pacients que viuen allunyats dels centres on es para esment sanitària d’alta especialització. És a dir, apostem per l’equitat i l’excel·lència assistencial. Així, doncs, la designació de nous centres addicionals anunciada el mes de juny és una molt magnífica notícia i un primer pas necessari i just en aquesta preparació del sistema sanitari en la incorporació de nous medicaments CAR-T per als i les pacients amb limfoma”, va comentar Esther Carmona.

Els experts també es van mostrar d’acord que és necessari garantir la col·laboració i la coordinació entre totes les parts implicades, des del Ministeri de Sanitat i les autoritats regionals, fins a tots els professionals hospitalaris que participen en el procés d’autorització i finançament de les CAR-T, ja que en conjutno són clau perquè els pacients puguin accedir a aquests tractaments amb tota la seguretat i garanties necessàries.

Així, Begoña Barragán, presidenta de de l’Associació Espanyola de Limfoma, Leucèmia i Mieloma (AEAL) va subratllar que després de tres anys d’aplicació de les CAR-T a Espanya, el balanç és positiu i “les teràpies avançades ofereixen als pacients noves possibilitats en una fase de la malaltia en la qual ja no hi ha una altra alternativa de tractament”.

La presidenta de AEAL va confirmar que existeix una preocupació pels terminis per a l’administració d’aquesta mena d’immunoteràpies. “Hem de treballar perquè els tràmits burocràtics es redueixin i també perquè l’accés a tots aquells pacients que tinguin indicació per a rebre-les arribi a elles. No podem oblidar que el temps és un factor fonamental, alguns pacients no el tenen i no poden arribar a ser tractats”, va sostenir.

D’altra banda, la doctora Anna Sureda, cap del servei d’Hematologia Clínica de l’ICO L’Hospitalet i presidenta electa de la Societat Europea de Trasplantament Hematopoètic (EBMT), va ressaltar que en aquesta trobada s’havia intentat “posar en context aquests tres anys que ja portem a Espanya en el projecte de Teràpies Avançades, que ha suposat una veritable revolució en la supervivència a llarg termini de determinats grups de pacients que tenien un mal pronòstic amb les estratègies que considerem convencionals”.

“Comptem amb resultats consolidats en determinats tipus de limfomes, que és on primer es van aprovar aquest tipus d’estratègies, i on en breu tindrem indicacions que miren etapes més primerenques en el tractament dels pacients”, va afirmar.

A més, l’especialista va apuntar que “per a mantenir l’èxit del programa nacional de Teràpies Avançades, és important ser flexible per a permetre al màxim l’accés dels pacients a aquesta mena de tractaments, que sabem són efectius, i fer que aquest accés sigui el més ràpid possible per a no perdre pacients en el procés”.

A aquest repte se sumen uns altres de gran importància, tal com van assenyalar els experts, com l’abordatge del tractament d’altres limfomes i altres malalties hematològiques malignes o identificar de manera primerenca a pacients candidats amb la finalitat d’accelerar l’accés a les CAR-T a tots ells, ja que així els podrien ser administrades abans que el pacient sofreixi una major deterioració en la seva salut.

En aquest sentit, la doctora María Victoria Mateos, hematòloga del Complex Hospitalari de Salamanca i presidenta electa de la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia, va exposar que se sap que “hi ha noves indicacions com és el limfoma del mantell i, fonamentalment, el mieloma, la segona malaltia hematològica en ordre de freqüència, i, per tant, el nombre de pacients, en principi candidats a rebre un CAR-T, augmentaria d’una manera bastant significativa”.

Al seu judici, “el Ministeri ha fet un gran esforç aquest últim any per implementar el nombre de centres disponibles, la qual cosa augmenta molt les opcions, però no al 100%. I hi ha la possibilitat que molts pacients, per als quals realment rebre aquest tractament és una urgència, hagin de desplaçar-se a altres centres d’altres Comunitats Autònomes per a rebre la teràpia amb limfòcits CAR-T”.

Finalment, Félix Benguria, director sènior de Government Affairs en Gilead, va assenyalar que “gràcies a les teràpies avançades s’està aconseguint canviar el curs de la malaltia de molts pacients amb determinats tipus de càncers hematològics que es troben en una situació crítica, ja que fins a l’arribada dels CAR-T a penes tenien alternatives terapèutiques”.

“Comptem amb una experiència molt positiva que supera els tres anys a Espanya. El ‘Pla d’Abordatge de Teràpies Avançades’ ha demostrat la seva eficàcia i, després de la gran notícia que suposa l’ampliació del nombre de centres, ens situa en una plataforma immillorable des de la qual continuar avançant i optimitzant les possibilitats que ofereixen els CAR-T”, va defensar.

PARTICIPANTS

La ‘III Trobada Teràpies avançades. 3 anys de CAR-T a Espanya’ va ser inaugurat per Modest Posa, president de la Comissió de Sanitat i senador per Pontevedra del Grup Parlamentari Socialista, juntament amb Felix Benguria, director sènior de Government Affairs en Gilead España.

Al llarg de la jornada van participar destacats experts en teràpia cel·lular i representants de pacients i de l’administració pública com Raúl Pesquera Cabezas, conseller de Sanitat a Cantàbria; Begoña Barragán, presidenta de l’Associació Espanyola d’Afectats per Limfoma, Mieloma i Leucèmia; José Luis Poveda, cap del Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari La Fe de València; Nekane Murga, coordinadora de Medicina Personalitzada i de Precisió i Teràpies Avançades d’Euskadi; José Antonio Pérez Simón, cap de Servei d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital Universitari Verge de la Rosada o Esther Carmona, portaveu de la Comissió de Sanitat Senadora per El Hierro del Grup Parlamentari Socialista.

A més, va comptar amb Rubén Moreno, senador per València del Grup Parlamentari Popular i ex secretari general de Sanitat del Ministeri; Anna Sureda, cap del Servei d’Hematologia Clínica de l’ICO L’Hospitalet i presidenta del Grup Espanyol de Trasplantament Hematopoètic i Teràpia Cel·lular (GETH); María Victoria Mateos, hematòloga del Complex Hospitalari de Salamanca i presidenta electa de la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia; Jaume Tort, director de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), i Elena Casaus, coordinadora de l’Estratègia Regional de Teràpies Avançades de la Comunitat de Madrid.