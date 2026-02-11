Els biaixos de gènere impulsats per la IA i la falta de referents condicionen l’accés de les joves a les carreres STEM

Nacions Unides promou en el Dia Internacional de la Dona i de la Nena en la Ciència que se celebra aquest 11 de febrer l’adopció de mesures concretes en la gestió de la IA per a evitar que els seus beneficis excloguin a les dones i a les nenes, ja que els biaixos de gènere presents en els algorismes poden amplificar desigualtats.
L’organisme impulsa així la temàtica ‘Aprofitar les sinergies entre la intel·ligència artificial, les ciències socials, les STEM i el sistema financer: construir un futur inclusiu per a les dones i les nenes’, en un escenari on ONU Dones ja alertava, amb dades de l’informe del Berkeley Haas Center, que el 44% dels sistemes de IA analitzats presentaven biaixos de gènere.
Aquests biaixos continuen condicionant la presència femenina en estudis i professions científiques, segons recorda l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat, que assenyala que, encara que les joves mostren igual o fins i tot major nivell de competències digitals, això no es tradueix en vocacions STEM. Un fenomen que atribueix, a més, a la persistent absència de models femenins: la falta de referents condiciona directament les seves decisions formatives.
La necessitat de comptar amb referents pròxims apareix repetidament en els testimoniatges de dones vinculades a professions STEM. Elena Berlanga, física i Project Procurement Manager de Coix, subratlla que la baixa presència femenina en carreres STEM té molt a veure amb aquesta falta de referents. “No parlo de grans científics, sinó de tenir, com va succeir en el meu cas, en l’entorn pròxim persones que desenvolupin la seva trajectòria laboral en ambients de Ciències. Cal treballar des de Primària per a visibilitzar models reals femenins i mostrar la quantitat de sortides laborals tan diversificades que hi ha en l’ESO i Batxillerat”.
La influència de l’entorn familiar també apareix en el testimoniatge de Beatriz Roca López‑Cepero, química i Directora de Recerca i desenvolupament de Persán, que recorda com “tots els meus germans majors van estudiar carreres STEM i el meu pare em permetia acompanyar-lo al seu laboratori”. Roca adverteix que “moltes nenes creixen envoltades d’estereotips que, especialment quan procedeixen del seu entorn pròxim, actuen com a barreres. A això s’uneix la menor visibilitat històrica de les dones en aquests àmbits i l’absència de referents. Afortunadament, la tendència està canviant”.
Des de l’àmbit industrial, María Jesús Bielsa, enginyera industrial i Engineering Project Manager de Europastry, destaca el paper de la curiositat com a motor vocacional: “Sempre em van atreure les assignatures tècniques i la resolució de problemes; per això vaig optar per una carrera científic‑tècnica. L’enginyeria industrial em va ensenyar a pensar de manera analítica i afrontar reptes amb confiança”. Bielsa anima a les nenes interessades en la ciència recordant que “cada vegada som més dones en aquest àmbit, i la nostra presència contribueix a equips més diversos que generen millors solucions”.
L’experiència en el sector tecnològic l’aporta Alicia Javaloyes Díaz, Engineer per al negoci de ATM en Indra Group, qui atribueix la seva vocació també a una figura pròxima: “La meva inspiració sempre va ser la meva mare, enginyera química, de les poques de la seva època” i coincideix que la bretxa de gènere persisteix, encara que es redueixi lentament. “Potser si cada vegada més nenes estudien carreres de ciències i la presència de dones comença a ser major, fins i tot en alts càrrecs, aquesta bretxa es redueixi”.