Els bancs desenvolupen el servei digital per facilitar l’accés als majors

Santander, CaixaBank i Bankiter són algunes de les entitats financeres que compten des de fa anys amb ofertes digitals que s’ajusten a les necessitats de les persones majors. L’impuls i desenvolupament de productes i serveis bancaris s’aconsegueix gràcies a consultores com Minsait, empresa preocupada per oferir solucions i facilitar l’accessibilitat universal.

En els últims anys la banca ha experimentat un canvi radical marcat per la digitalització dels seus serveis amb apostes que milloren la gestió de la Dada, la multicanalidad o l’ús d’eines per a fer més eficients els seus processos interns i oferir serveis més connectats a clients cada vegada més acostumats a la digitalització.

En aquesta situació, adaptar les noves eines a les persones més sènior és clau i ja hi ha diverses entitats bancàries que ajusten la seva cartera de serveis a acompanyar als majors.

El Banc Santander, per exemple, compta amb una aplicació adaptada perquè els clients sènior puguin fer ús dels serveis bancaris digitalitzats evitant la bretxa tecnològica que moltes vegades sofreixen. Aquesta eina compta amb una vista més bàsica dels productes. A més, facilita la possibilitat de gestionar-los i veure els últims moviments. També disposa d’una àrea específica de seguretat, des d’on es poden realitzar pagaments i anul·lar domiciliacions de manera fàcil i segura. L’aplicació també dona preferència a la clientela més sènior a l’hora de ser atesos a distància.

D’altra banda, CaixaBank ofereix en la seva pàgina web vídeos tutorials de com fer ús de l’aplicació o fer gestions a través del seu web. A més, acompanyen als usuaris en el procés de demanar cita prèvia per a qualsevol consulta, assegurant-se que es limiten els temps d’espera i poden ser atesos en el millor moment per a ells.

També Bankinter adapta des de fa anys la seva oferta digital a les necessitats de les persones majors de 65 anys. L’estratègia del banc aquesta basada en la millora constant en la qualitat de la seva atenció al client, amb programes com “un banc per a tots”, que ha aconseguit que l’accessibilitat als seus canals físics i digitals aquest adaptada a tots els públics.

Això és possible gràcies a grans tecnològiques com Minsait, empresa líder en transformació digital, que ofereix solucions ajustades a la població més exigent i compta amb propostes de desenvolupament en àmbits claus com l’atenció personalitzada, la omnicanalidad adaptada o la prestació de serveis. Els bancs se serveixen d’aquestes grans consultores per a continuar avançant en l’adaptació dels seus serveis al nou món digital sense oblidar les necessitats d’aquesta població.