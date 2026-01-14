Els assumptes públics en l’àmbit de la sanitat seran l’eix central del seminari web ‘Reptes i oportunitats dels assumptes públics en l’àmbit de la salut’, organitzat per AP institute | Universitat Nebrija, que se celebrarà el pròxim 20 de gener, de 19.00 a 20.30 hores, en format en línia i amb inscripció oberta.
La trobada comptarà amb la participació del director general de la Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i de Farmàcia, César Hernández; la directora del Departament Jurídic i secretària dels Òrgans de Govern de Farmaindustria, Ana Bosch; el secretari general de FENIN, Pablo Crespo; i l’exsecretari general de Sanitat i director acadèmic del Diploma, José Martínez Olmos. La taula estarà moderada per la directora acadèmica d’AP institute, Reyes Zárate,.
Durant la sessió s’abordaran qüestions clau com la governança del sistema sanitari, la presa de decisions en política farmacèutica, la relació entre administracions, indústria i agents del sector, així com el paper estratègic que exerceixen avui els assumptes públics en un entorn marcat per la complexitat reguladora, la innovació i la necessitat de diàleg institucional permanent.
El seminari web s’emmarca en el llançament del Diploma d’Expert en Assumptes Públics en el Sector de la Sanitat, la primera formació especialitzada d’aquestes característiques impulsada per AP institute | Universitat Nebrija, les inscripcions de la qual ja estan obertes. El Diploma està dissenyat per a professionals que treballen —o desitgen treballar— en la intersecció entre salut, regulació, política pública i estratègia, i ofereix una visió integral de l’ecosistema sanitari espanyol, europeu i internacional.
Al llarg del programa s’analitzen, entre altres aspectes, l’estructura i governança del Sistema Nacional de Salut, la política farmacèutica, la salut global, l’ecosistema de pacients i professionals, i les estratègies d’assumptes públics aplicades a l’àmbit sanitari. Sota la direcció acadèmica de José Martínez Olmos, el programa compta amb un claustre d’alt nivell, integrat per responsables institucionals, experts en gestió sanitària, professionals del sector farmacèutic i especialistes en assumptes públics, la qual cosa permet combinar l’anàlisi teòrica amb una aproximació pràctica i aplicada a la realitat del sector.
Inscripció i formació
El diploma començarà el febrer de 2026, s’imparteix en format presencial amb possibilitat de seguiment a distància i està orientat a proporcionar eines concretes per a comprendre com es prenen les decisions en sanitat, com s’articula la regulació i com es construeixen estratègies de relació institucional eficaces.
Amb aquest seminari web, AP institute | Universitat Nebrija va explicar que obre un espai de reflexió que anticipa els continguts, enfocaments i perfils professionals que protagonitzaran el Diploma, i reforça la seva aposta per la professionalització dels assumptes públics en sectors estratègics com la sanitat.