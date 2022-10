Els aparcaments de Barcelona suspenen en l’enquesta de serveis municipals

Els barcelonins suspenen la gestió municipal sobre els aparcaments de la ciutat, sent el servei públic que pitjor nota rep en l’última enquesta de serveis municipals de l’Ajuntament. Mentre la puntuació mitjana del conjunt de la ciutadania es situa en un 4 sobre 10, els usuaris que utilitzen directament aquests equipaments enfonsen encara més la valoració fins a aconseguir un 3,6 de mitjana.

El sondeig indica que un 61% dels enquestats opinin que l’evolució del servei ha empitjorat respecti a l’últim any, mentre que un 16% considera que l’administració dels aparcaments continua igual i només un 10% creu que ha millorat.

A nivell de barris, tots són unànimes a l’hora de no aprovar la gestió municipal sobre els aparcaments públics. Els usuaris d’aparcaments en els barris de Vilapicina i Canyelles, tots dues en Nou Barris, són els que pitjor nota atorguen a l’Ajuntament amb un 2,9. En canvi, quan és pren el pols a tota la ciutadania, independentment de si són usuaris o no, els veïns de Sant Gervasi-Galvany són els més crítics, atorgant un 3,5.

Si s’àmplia el focus a nivell de districtes, els usuaris que més suspenen a l’Ajuntament són els que viuen en Nou Barris, amb un 3, i de Sarrià- Sant Gervasi, amb un 3,3. A aquest districte li iguala Les Corts i Sants-Montjuïc, seguit de l’Eixample, amb un 3,4, Horta-Guinardó i Gràcia, amb un 3,5. Aquests districtes es situen per sota de la mitjana de la ciutat (3,6), mentre que Sant Andreu l’equipés amb la mateixa nota i Ciutat Vella i Sant Martí la superin amb un 4,2 i 4,3, respectivament.

La percepció del servei entre la ciutadania en general no varia gairebé respecte a la dels usuaris. La majoria dels districtes donin una nota mitjana d’entre un 3,7 i un 4,2 i només els veïns de Ciutat Vella són els més benvolents a l’hora de puntuar al consistori amb un 4,6.

Aparcaments més barats

Curiosament, una dels peticions ciutadanes més demandades que es desprèn de l’enquesta municipal, és l’augment de les places d’aparcament i l’abaratiment de les tarifes. Aquesta reivindicació apareix com la sisena més sol·licitada en una llista de 21 demandis a l’Ajuntament, un extrem que contrasta amb la política reduccionista d’aparcaments del consistori. De fet, en els últims 15 anys, Barcelona ha eliminat més de la meitat dels estacionaments al carrer, passant de 192.771, en 2005, a 93.786 a la fi de 2020.

A la reducció d’oferta d’aparcament a la ciutat se suma la licitada dels tarifis públiques per aparcar el vehicle en plaus que són de titularitat municipal. En 2020 en plena desescalada de la pandèmia el preu públic per estacionar en la zona verda i blava va augmentar entre 0,75 euros i 1,25 euros l’hora, depenent del tipus de vehicle i la seva etiqueta mediambiental. Aquesta política alcista s’ha mantingut congelada en els dos últims anys. A això calç afegir la recent licitada d’aquest any del 5,9% aplicada en la xarxa de B:SM, els que operin sota la marca Saba Barcelona (BAMSA) i altres dependents del consistori barceloní.

Això ha fet que els comptes de B:SM, l’empresa municipal que s’encarrega de la gestió dels aparcaments municipals subterranis i dels aparcaments de AREA, s’hagin ressentit positivament. Mentre els ingressos per a l’any 2020, van anar prop de 48 milions, l’any 2021, després de la pandèmia, aquests ingressos van licitar fins als 64 milions d’euros, i per a l’any 2022, s’estima una facturació de més de 70 milions.