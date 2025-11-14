Els analistes donen un potencial superior al 15% a Fluidra després de resultats

Després dels resultats obtinguts en els nou primers mesos de l’any, amb un creixement del 5% de les vendes i del 33% del benefici net, els analistes han revisat les seves previsions sobre Fluidra. El consens fixa el preu objectiu de la companyia en els 26,56 euros per acció, la qual cosa suposa un potencial superior al 15%.
Dels 18 analistes que segueixen a la companyia, 11 recomanen comprar els seus títols i sis mantenir-los. Des que la companyia va presentar resultats diverses cases d’anàlisis com a UBS, Barclays o Alantra han elevat el preu objectiu dels seus títols. De fet, prenent com a referència només els informes emesos després de la presentació de comptes el preu objectiu mitjà s’eleva fins als 30 euros.
“Malgrat un context complicat en la indústria, Fluidra continua complint, pivotant feia els segments comercials i de manteniment”, expliquen en Alantra, on creuen que hi ha “un punt d’entrada atractiu a una companyia estructuralment atractiva i eficient en capital”.
En aquest sentit, els analistes destaquen que Fluidra cotitza amb descompte enfront dels seus comparables estatunidencs. Així, en UBS qualifiquen a Fluidra com una empresa “d’elevada qualitat a una valoració atractiva”. Per part seva, en Barclays assenyalen que “aparentment està guanyant quota de mercat amb una valoració més baixa”, la qual cosa suggereix que la companyia està “infravalorada”.
“Veiem a Fluidra com una companyia d’alta qualitat que ha demostrat gran capacitat de pujar preus, ha expandit la seva quota de mercat de forma continuada i ha millorat els seus marges consistentment malgrat els vents en contra del mix de productes i dels aranzels”, conclouen en UBS.