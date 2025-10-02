Els analistes avalen que Indra compri EM&E per a augmentar la capacitat industrial

En un entorn d’increment de despesa dels governs europeus per a augmentar les capacitats de Defensa, alguns analistes indiquen que Indra s’ha posicionat com la companyia espanyola de referència en el sector. Assenyalen la seva estratègia per continuar guanyant massa crítica i augmentar la seva capacitat industrial i la companyia ha admès estar estudiant possibles operacions corporatives.
Una de les companyies que està sent analitzada és EM&E, una opció que els analistes veuen amb bons ulls. Després de conèixer-se els primers rumors sobre aquest tema, els analistes de Renda 4 van explicar que Indra necessita augmentar la seva capacitat industrial per a adjudicar-se nous contractes de Defensa i assenyalaven a l’empresa com “una bona opció”.
En aquesta mateixa línia, en Bankinter defensaven que l’operació tindria “sentit estratègic”, ja que EM&E està especialitzada en la fabricació de torretes per a blindats militars i aportaria a Indra d’una “capacitat industrial superior” per a agilitzar el lliurament de comandes.
Fonts financeres estimen que l’operació es realitzarà a través de l’emissió de noves accions, la qual cosa evitaria una sortida significativa de caixa de la companyia, la qual cosa li permetria reforçar la seva musculo industrial al mateix temps que reforça el seu perfil financer per a poder escometre altres operacions en un moment de fort interès inversor.
“La nostra visió sobre EM&E és que, encara que les preocupacions de governança són vàlides, creiem que la transacció seria estratègica i financerament atractiva si s’executa a una valoració raonable i estructurada en accions”, expliquen des de Kepler Cheuvreux.
Des de l’entitat gal·la creuen que EM&E és una empresa de “ràpid creixement i alts marges” i consideren que la seva adquisició “reforçaria la posició de Indra com a referent en defensa”, en unir “capacitats tecnològiques avançades amb sistemes terrestres i solucions d’armament”.
Una dels dubtes del mercat respecte a l’operació és el possible conflicte d’interessos, en ser Ángel Escribano, president de Indra; i el seu germà Javier els propietaris de EM&E. No obstant això, Indra ha espantat aquests temors amb la creació d’una comissió ‘ad hoc’ de consellers independents per a abordar el conflicte d’interés, supervisant el compliment de totes les regles aplicables. A més, s’ha aprovat per unanimitat un protocol específic elaborat per Garrigues per a regular el marc d’actuació i decisió de la potencial operació i els germans Escribano s’abstenen en les deliberacions del Consell sobre l’operació per a garantir la seva independència.
Més enllà d’això, mercat i analistes han mostrat la seva confiança en Indra en aquest 2025. Amb una pujada del 130% en el que va d’any, és la companyia més alcista de l’Ibex 35 i el consens continua apostant per comprar els seus títols. Dels 18 analistes que segueixen a la companyia, 12 recomanen comprar els seus títols, quatre mantenir-los i només dos vendre’ls. A més, li atorguen un preu mig objectiu per sobre dels 40 euros per acció, el més elevat de la seva història.