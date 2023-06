Els AC40 continuen donant forma a la Copa Amèrica del 2024

Conclosa l’última etapa de proves, desenvolupament i entrenaments a bord dels seus AC40 en aigües d’Auckland (Nova Zelanda), l’equip Defensor de l’America’s Cup, Emirates Team New Zealand, ha posat rumb a Barcelona per a instal·lar-se pròximament en la seva base i procedir a l’avarada de l’Et Rehutai per a provar per primera vegada la navegació a bord de la seva AC75 en la seu de la 37a America’s Cup.

Retrocedint en el temps, des de la navegació inaugural del primer AC40 el setembre de 2022, Emirates Team New Zealand ha navegat més de 70 dies amb el seus dos AC40, tant en condicions estàndard de monotip (one design), com amb el seu prototip LEQ12, al qual ha sotmès a diverses verificacions en el disseny dels seus sistemes específics i foils (hidroales).

En termes logístics, no ha estat una missió senzilla per al personal de terra, que a vegades ha hagut d’administrar simultàniament dos programes d’embarcacions. No obstant això, l’equip de disseny ha anat adquirint dia rere dia dades valuosíssimes sobre el comportament dels vaixells, mentre l’equip de regates ha gaudit de la multitud d’hores invertides en aquesta nova i emocionant classe.

“L’AC40 és un vaixell petit i genial per a navegar. Sé que la majoria de la gent pensa que amb 40 peus (12 metres d’eslora) no és tan petit, però en comparació amb l’AC75, és com un juguetito. És àgil, lleuger, molt sensible i requereix un alt nivell de concentració”, va afirmar el timoner Nathan Outteridge.

El seu company Peter Burling, timoner i skipper, coincideix: “Fa la sensació de conduir un kart, més que un cotxe de carreres com l’AC75 Et Rehutai. Això significa que (el seu comportament) és realment interessant tant en la sortida, com pel que fa a la seva agressivitat en la virada, en les maniobres o les forces G en les quals es mou. I, encara que no aconsegueixes la mateixa velocitat màxima que l’AC75, no estàs a molts nusos de distància”.

La relació i les comunicacions essencials que es requereixen entre els dos timoners i la tripulació han estat l’eix central d’un intens entrenament de regates vaixell contra vaixell per a totes dues tripulacions. Burling, Outteridge, Blair Tuke i Andy Maloney s’han enfrontat a Josh Júnior, Marcus Hansen i Sam Meech, a més d’incorporar a nous talents a la canya,alternant entre Liv Mackay i Leo Takahashi.

La segona tripulació suposa una competència formidable: “Ens diem l’Equip A”, explica Josh Júnior. “Sens dubte sortim aquí fos i intentem guanyar-los, en el fons això és el que els fa falta. Es necessita un equip en el qual uns puguin desafiar a uns altres i continuar esforçant-se. Tenim un equip molt ampli, capaç de competir amb dos vaixells i d’exigir-los el màxim”.

Andy Maloney està molt acostumat a competir en l’aigua amb el seu antic company Júnior: “Les regates contra l’altre vaixell ens han mantingut alerta com a equip. Hem pogut entrenar les pre-sortides, practicar diferents rutes i maniobres. Cada dia sortim a l’aigua de la forma més amistosa possible, però al final de cada jornada sempre acabes per saber qui s’ha emportat la palma”.

Competitivitat

No obstant això, els AC40 no són només el present. Es tracta del futur tant de l’equip com de l’America’s Cup i de com treure el màxim partit a la pròxima generació. “L’AC40 és en realitat el trampolí per als pròxims regatistes de l’America’s Cup. No es tracta de ser la persona més forta. Es tracta de ser el millor regatista, independentment de si ets alt o baix, més pesat o lleuger. Si pots navegar molt bé en un AC40, segur que també ho pots fer en un AC75”, explica la dissenyadora d’Emirates Team New Zealand, Elise Beavis, que al costat de Josh Júnior gestiona en aquests moments la selecció dels equips de la Youth i la Puig Women’s America’s Cup d’Emirates Team New Zealand.

“Incorporarem més joves i més dones al nostre equip, que són el futur de Emirates Team New Zealand”, va afirmar Júnior. “Fent que s’uneixin al nostre programa de dos vaixells i que realment augmentin les seves habilitats com hem fet amb Liv i Leo, continuarem fent-ho amb uns altres regatistas. És una gran part del nostre programa”.

L’AC40 “de sèrie” (monotip) Et Kākahi d’Emirates Team New Zealand està sent desmuntat i carregat en la seva plataforma de càrrega a mesura, llest per al seu viatge a Barcelona, on es disputaran les primeres regates oficials de la 37a America’s Cup, amb la primera regata preliminar a Vilanova i la Geltrú, del 14 al 17 de setembre.

“Arribar a Vilanova serà molt emocionant”, va declarar l’entrenador de regates Ray Davies. “Amb el factor del disseny únic, tot dependrà de les habilitats dels regatistas. Així que tot es reduirà a veure qui ha invertit més temps a entendre aquests vaixells. En realitat, es tracta de mostrar les habilitats dels regatistas, dels quatre que van a bord, com es comuniquen i com afronten la pressió. Així que hem estat intentant reproduir aquesta mateixa situació de pressió. Serà fascinant veure quin equip surt vencedor”.

Amb vuit AC40 repartits entre els sis equips de l’America’s Cup, la regata preliminar serà la primera prova real de l’estat de forma de les tripulacions en competició. Però hi haurà moltes més “primeres vegades” durant els pròxims dos mesos a Barcelona, quan tots els equips comencin a navegar en la mateixa extensió d’aigua i a analitzar tots i cadascun dels seus moviments.