La proposta de la Comissió Europea d’excloure de les xarxes de telecomunicacions de la UE els proveïdors qualificats com d’alt risc, en el marc de la revisió de la Llei europea de Ciberseguretat (CSA2), comportaria un cost directe de retirada i substitució d’equips d’entre 30.000 i 40.000 milions d’euros, una xifra entre tres i quatre vegades superior a l’estimació inicial de la Comissió Europea.
Així ho assenyala un estudi de GSMA Intelligence, la divisió d’investigació, anàlisi de dades i consultoria de la GSMA, l’associació global que representa més de 1.000 operadors i empreses de l’ecosistema mòbil arreu del món. L’anàlisi es basa en dades de set grups operadors —Deutsche Telekom, Fastweb, MEO, Orange, Telefónica, United Group i Vodafone—, que representen gairebé la meitat de les connexions mòbils i una proporció similar de les connexions de banda ampla fixa de la UE.
Segons les estimacions de l’associació, les xarxes mòbils serien les més afectades, amb un impacte d’entre 16.000 i 22.000 milions d’euros, equivalents a entre 30 i 42 euros per connexió mòbil. Per la seva banda, les xarxes fixes assumirien un cost de fins a 5.000 milions d’euros, entre 28 i 29 euros per connexió fixa, mentre que les xarxes de transport suportarien entre 9.000 i 12.000 milions d’euros, és a dir, entre 12 i 16 euros per connexió.
Aquestes xifres fan referència únicament a la substitució directa dels equips i no inclouen la depreciació comptable dels actius existents, els costos derivats de possibles interrupcions del servei, les limitacions de capacitat ni altres efectes sobre la inversió futura. La forquilla estimada per GSMA supera àmpliament el càlcul inicial de la Comissió Europea, que situava el cost entre 3.000 i 4.000 milions d’euros anuals durant tres anys per a les xarxes mòbils, sense basar-se en dades dels operadors ni fer una avaluació equivalent de les xarxes fixes.
A més, la reducció del nombre de proveïdors viables obre una segona via d’impacte econòmic. GSMA Intelligence estima increments del 24% en el preu dels equips de xarxa mòbil, del 19% en els de xarxa fixa i del 10% en els de transport. Sobre una inversió prevista de gairebé 42.000 milions d’euros en equips físics actius entre 2027 i 2030, aquest encariment representaria un cost addicional de 8.500 milions d’euros, dels quals 6.600 milions correspondrien a les xarxes mòbils, 1.100 milions a les fixes i 800 milions a les de transport. Si la projecció s’estén fins al 2035, aquest sobrecost acumulat arribaria als 24.000 milions d’euros.
Tal com reflecteix l’informe, darrere d’aquests increments hi ha un mercat més concentrat, especialment en segments com el de les xarxes òptiques passives, on tres proveïdors designats com d’alt risc concentren el 70% del mercat mundial i la seva exclusió deixaria un únic gran proveïdor.
Entre els proveïdors afectats hi figuren Huawei, ZTE i FiberHome. Huawei destaca amb una quota estimada del 25% en equips mòbils, del 27,5% en xarxes fixes i del 20% en xarxes de transport. Així mateix, l’informe adverteix que forçar la sortida dels proveïdors considerats d’alt risc constitueix una intervenció reguladora que altera l’estructura del mercat, redueix les alternatives de contractació i fins i tot pot arribar a crear «monopolis locals» en determinats punts de la cadena de valor.
L’estudi alerta que els operadors difícilment podran traslladar aquest sobrecost als preus finals, de manera que la resposta més probable serà retallar o ajornar inversions, alentint la modernització de les xarxes i el desplegament del 5G i del 6G, fet que dificultaria que la Unió Europea assoleixi els objectius marcats per a la Dècada Digital.
La GSMA recorda que Europa ja necessita prop de 475.000 milions d’euros per oferir una connectivitat de primer nivell, davant dels 270.000 milions que actualment es preveu mobilitzar, fet que suposa un dèficit d’inversió de 205.000 milions d’euros. A aquesta bretxa estructural caldria afegir-hi costos mediambientals i operatius encara no quantificats, com ara l’augment dels residus generats i un increment significatiu del consum energètic derivat de la substitució dels actuals equips RAN.