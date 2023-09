ElDerbi de Madrid comença a LEGENDS

LEGENDS, la major col·lecció d’objectes i relíquies de la història del futbol, ha acollit avui el tret de sortida de ElDerbi de Madrid, que tindrà lloc el diumenge en l’estadi Civitas Metropolità a partir de les 21.00 hores.

En l’acte, les llegendes de LALIGA Milinko Pantic, exjugador de l’Atlètic de Madrid, i Bernd Schuster, que va militar en el Reial Madrid i en el club colchonero, han fet un repàs per la història d’aquest icònic partit de la mà de Marcelo Ordás, president de LEGENDS i Óscar Mayo, director general executiu de LALIGA.

El primer a prendre la paraula ha estat Marcelo Ordás, l’alma mater de LEGENDS, que va explicar la importància de ElDerbi madrileny: “Aquest Derbi és una de les grans motivacions que vam tenir en LEGENDS a l’hora d’establir-nos en aquesta ciutat. És un dels Derbis més passionals i es viu aquí, en la capital mundial del futbol”.

Per part seva, Milinko Pantic, ha assegurat sobre la trobada que “en un derbi com aquest mai hi ha un clar favorit, tots dos equips arriben bé i necessiten la victòria per a afermar-se. El Madrid, per a allunyar-se del FCB i l’Atlètic, per a escurçar distàncies amb el Reial Madrid”.

Benrd Schuster, pel seu costat, ha explicat que “ElDerbi de Madrid sempre ensenya molt. En aquest cas és una bona prova de foc per als dos i promet ser un partit emocionant”.

El director general executiu de LALIGA, Óscar Mayo, ha ressaltat que “ElDerbi de Madrid és un dels partits de LALIGA que més expectació genera. Any a any ha anat guanyant protagonisme a nivell global i ens ajuda a posicionar Madrid com l’epicentre mundial del futbol, una cosa a la qual també contribueix LEGENDS”.

El museu LEGENDS, presented by LALIGA, inaugurat el mes de juny passat, ja ha atret l’atenció de centenars de visitants, que s’han acostat a la Porta del Sol a reviure la història del futbol a través dels més de 700 relíquies de l’espai. Les entrades estan disponibles en les taquilles del propi museu, en la pàgina web ‘https://legends.football i en entradas.com’.