El Vilarreal-Barça de LALIGA a Miami suma suports entre jugadors i seguidors del futbol espanyol

El Vilarreal-FC Barcelona de LALIGA a Miami ha despertat un ampli consens entre jugadors i aficionats del futbol espanyol. Els internacionals Mikel Merino i Marc Cucurella van confirmar el seu suport a la celebració de la trobada durant un acte celebrat ahir, assegurant que iniciatives com aquesta poden contribuir a mostrar el nivell del futbol espanyol fora de les seves fronteres.
Merino, jugador de l’Arsenal, va explicar que “això és cap a on estan anant totes les competicions, com l’NBA o l’NFL. Crec que no és dolent per a LALIGA i el futbol espanyol poder ensenyar la qualitat que hi ha en la nostra competició, sempre que tothom estigui d’acord”. De la mateixa forma, Cucurella, jugador del Chelsea, va assenyalar que “pot ser bo, perquè portes l’espectacle a una altra part del món perquè la gent que és allí i no pot pagar-se un viatge pugui observar un partit de la nostra lliga”.
A més, un altre dels suports rebuts en les últimes hores va arribar per part de l’Agrupació de Penyes del Vila-real CF, formada per 38 penyes del club castellonenc, que va traslladar el seu suport a la disputa del partit a Miami després d’una reunió interna en la qual va donar suport a la decisió del club de manera majoritària.
En paral·lel, ahir a la tarda LALIGA va confirmar mitjançant un comunicat conjunt amb el Vila-real CF i l’FC Barcelona la celebració del partit oficial a Miami el 20 de desembre. En aquesta nota, el president de LALIGA, Javier Tebas, va subratllar que “amb aquest partit fem un pas històric que projecta a LALIGA i al futbol espanyol en una nova dimensió” i va recordar que “es tracta d’una sola trobada dins dels 380 que conformen la temporada”, remarcant que la iniciativa “cerca precisament acostar el nostre futbol a aquesta afició global sense menyscabar el compromís amb els qui cada jornada el gaudeixen en els estadis d’Espanya”. Una trobada per al qual també el Comitè Executiu de la UEFA va donar el seu vistiplau després de rebre la sol·licitud formal de la Federació Espanyola.
El president del Vila-real CF, Fernando Roig, va afirmar que “per al Vila-real és una oportunitat històrica per a poder continuar creixent i tenir visibilitat en un país tan important com els Estats Units”. El club també va confirmar que els aficionats del submarí groc que no puguin desplaçar-se a la trobada rebran compensacions i beneficis especials per part de l’entitat.
Per part seva, el president del FC Barcelona, Joan Laporta, va celebrar l’oportunitat de tornar a trobar-se amb els seguidors als Estats Units i va agrair a LALIGA la possibilitat de disputar el partit en un mercat “estratègic per al club”. “Com a club global, amb milions de seguidors a tot el món, aquesta oportunitat reforça el nostre compromís amb els fans internacionals, especialment en un mercat clau com els EUA”, va assenyalar.
Amb aquest partit, LALIGA segueix el model d’altres grans lligues com l’NBA o l’NFL, que celebren trobades fora dels seus països d’origen, amb l’objectiu d’expandir la seva marca i oferir noves experiències als seus seguidors.