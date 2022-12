El Vila-real CF estrena demà el nou estadi després de l’ambiciosa reforma

Aquest dissabte, i després de més de set mesos i mig d’intenses obres, el Vila-real CF tornarà a jugar en un renovat camp de La Ceràmica, que malgrat que no finalitzarà la remodelació fins al primer trimestre del proper any 2023, ja està llest per acollir l’equip i la seva afició.

Coincidint amb el seu centenari, el club ha emprès la transformació més gran del seu estadi de la història per convertir-lo en una instal·lació moderna, avantguardista i sostenible, a l’alçada dels millors camps d’Europa.

La remodelació de l’Estadi de la Ceràmica, que va començar el 16 de maig després de la penúltima jornada de la temporada anterior, dota el camp groguet d’unitat arquitectònica en conjunt i millora l’experiència dels aficionats, incorporant les infraestructures més modernes per a les retransmissions televisives, creant una atmosfera incomparable de futbol i integrant-ho així de manera més sostenible i amable amb l’entorn urbà.

Les obres ja han completat el revestiment total de la façana de l’Estadi de la Ceràmica, la construcció d’una nova grada entre les graderies de Preferència i Fons Sud i la instal·lació d’una nova coberta, que cobreix tot l’aforament de l’estadi i permet albergar-les totes infraestructures televisives i millora la qualitat i l’experiència dels aficionats.

A més, s’han renovat totes les localitats del camp, i s’hi han instal·lat dos videomarcadors gegants, nova megafonia i il·luminació esportiva i arquitectònica LED.

Les obres continuaran durant propers mesos per emprendre la construcció de nous espais interiors que inclouen una sala polivalent en coronació del Fons Sud amb vista al terreny de joc i a la plaça, la remodelació integral del Restaurant Entrelínies i un nou espai per al museu del Vila-real CF , així com la incorporació d’una Sky-Cam. En línia amb l’aposta del club per les energies renovables, també està prevista la instal·lació de panells fotovoltaics a la coberta per a l’autoconsum de l’estadi, que generarà un impacte mediambiental positiu.

REMODELACIÓ

El projecte de remodelació de l’Estadi de la Ceràmica ha estat liderat per IDOM, una prestigiosa empresa internacional d’enginyeria i arquitectura, que ja ha participat en projectes similars tan rellevants com la construcció del Nou Sant Mamés de l’Athletic Club, la remodelació de l’Estadi Monumental de River Plate, o en el disseny i la construcció de la nova coberta de l’Estadi Ciutat de València. La gestió de les obres és a càrrec de l’empresa de construcció local, Alviben.

El pressupost per a la remodelació completa és de 50 milions d’euros per als quals el club ha fet un important esforç econòmic, que també ha estat possible gràcies als fons injectats per CVC a través del Pla Impuls de LaLiga.

El Vila-real CF se suma així a la gran majoria de clubs de LaLiga que estan emprenent importants reformes als seus estadis i instal·lacions esportives gràcies als fons de CVC. No en va, els clubs de LaLiga han de destinar almenys el 70% dels recursos (2.000 milions) a inversions vinculades amb la infraestructura, el desenvolupament internacional i el desenvolupament de marca i producte.

Dins de la Comunitat Valenciana, el València CF, la UD Levante i l’Elx CF estan també emprenent importants remodelacions dels seus estadis. I passa el mateix en tota la geografia espanyola amb projectes de millora de les instal·lacions tan rellevants com les que estan fent el Reial Valladolid, el Sevilla FC, el Granada FC, el Màlaga CF, el Reial Betis, el Cadis CF, el Getafe CF o el Rayo Vallecano, entre d’altres.