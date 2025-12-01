La història del VIH és també la de l’evolució social, mèdica i humana, amb avanços inimaginables fa a penes unes dècades. A Espanya, es mantenen xifres constants de nous diagnòstics, amb al voltant de 3.200 casos anuals i al voltant de 11.000 persones que viuen amb VIH sense saber-ho, la qual cosa permet que la transmissió continuï.
En el Dia Mundial del VIH, que se celebra avui, experts destaquen com la ciència dibuixa un escenari marcat per la innovació tecnològica i noves eines de prevenció que acosten l’objectiu de reduir les infeccions. Els progressos en el maneig del VIH han transformat la qualitat de vida de les persones amb aquesta infecció, però persisteixen reptes que dificulten aconseguir l’objectiu d’arribar a acabar amb aquesta epidèmia.
La prevenció del VIH a Espanya continua enfrontant importants limitacions per a complir els objectius 95-95-95 de ONUSIDA per a 2030. En aquest context, 2025 ha portat avanços destacats, com la primera teràpia de prevenció amb administració semestral, que ha demostrat una eficàcia superior al 99,9% en els estudis clínics. L’Agència Europea de Medicaments ha emès una opinió favorable per a lenacapavir, i la Comissió Europea va autoritzar la seva comercialització a l’agost de 2025. Una fita que permet protegir-se enfront del virus amb una única injecció cada sis mesos, reforçant la prevenció com a pilar fonamental en la resposta al VIH.
Malgrat això, persisteixen barreres en la implementació de la profilaxi preexposició (PrEP), especialment en poblacions vulnerables com a dones, joves i migrants, que presenten taxes molt inferiors d’ús. A Espanya, només el 16% de les persones en risc utilitzen PrEP, malgrat la seva eficàcia contrastada.
SER PARES AMB VIH
El progrés científic també ha transformat la percepció social entorn del VIH. El tractament antiretroviral ha permès demostrar el principi I=I (Indetectable = Intransmissible): una persona amb VIH amb una càrrega viral indetectable – gràcies a la bona adherència als tractaments antiretrovirals – no transmet el virus per cap via. Això no sols normalitza la vida afectiva, sinó que permet a moltes persones ser mares o pares sense risc de transmissió.
I en els casos en què es recorre a la reproducció assistida, optant per clíniques de renom com IVI, Clínica Tambre o Ginefiv, o existeixen tècniques que han demostrat seguretat i eficàcia. Quan l’home amb VIH, la rentada seminal permet eliminar el virus del material seminal abans del seu ús en inseminació artificial o fecundació in vitro. Si és la dona qui té VIH, mantenir la càrrega viral indetectable és fonamental per a assegurar un embaràs sense transmissió.
Aquests avanços científics i socials han fet possible que el dret a formar una família sigui avui una realitat per a moltes persones que viuen amb el virus. El VIH ja no és només una qüestió de salut. Travessa drets, projectes de vida i oportunitats.