El vicepresident de New Balance declara a Madrid per frau i es nega a contestar a advocats de Experience

El vicepresident executiu de New Balanç, Paul Gauron, ha declarat aquest dilluns com investigat en els jutjats de Plaza Castella en la batalla judicial que manté la multinacional amb la seva exsòcia Experience, malgrat els intents de l’executiu de fer-lo per videoconferència, fet que finalment no ha aconseguit.

En concret, Gauron ha comparegut davant el jutge, investigat per frau, però no ha volgut respondre a les preguntes dels advocats de Experience, segons han informat a Europa Press fonts jurídiques.

Aquest dilluns han hagut de declarar en el jutjat d’instrucció número 9 de Madrid com investigats l’ex directora general de New Balanç Ibèrica Anna Scheidgen, la seva filla Angela Scheidgen que la va substituir al capdavant de la companyia a Espanya i Portugal, i Gauron, al qual el jutge no va permetre declarar per vídeo conferència des de Boston i va haver de comparèixer en els jutjats de Plaza de Castella.

Experience acusa en la seva querella als directius de New Balanç de la comissió de tres delictes: coaccions, delicte contra el mercat i accés a informació privilegiada.

Els advocats de Experience van presentar davant el jutge instructor, Arturo Zamarriego, documentació protocol·litzada per un notari, amb fotografies en les quals es demostra que després d’obligar a Experience a tancar totes les botigues que gestionava a Espanya i Portugal i acomiadar a tots els empleats New Balanç ha reobert les botigues en els mateixos locals i amb el mateix mobiliari de Experience.

Els advocats consideren que es tracta d’una conducta delictiva tendent a apropiar-se il·lícitament de tot el negoci i fons de comerç construït per Experience Store ja que, segons les mateixes fonts, s’han apropiat de les mateixes botigues, del mateix mobiliari i dels sistemes informàtics utilitzats per Experience.

La batalla judicial arrenca després que New Balanç trenqués de manera unilateral l’any passat el contracte que l’unia a Experience Group com la companyia encarregada de gestionar i comercialitzar els productes de New Balanç a Espanya i Portugal durant l’última dècada.

La decisió de New Balanç provoca que Experience Store i Experience Store Outlet entressin en concurs de creditors i posteriorment un jutjat declarés la conclusió del concurs i l’extinció de les societats.

Això va provocar a més el tancament de 22 botigues a Espanya i Portugal i l’acomiadament d’uns 250 treballadors.

Enfront de la decisió de la multinacional, Experience va iniciar un procediment penal contra New Balanç que s’instrueix en el Jutjat d’Instrucció número nou de Madrid, pel qual acusa la companyia americana i els seus directius de la presumpta comissió de delictes de coaccions, delicte contra el mercat i accés a informació privilegiada. Experience xifra en uns 40 milions d’euros el mal provocat.

Al mateix temps que es dirimeix la demanda penal en els jutjats, New Balanç ha començat a obrir botigues pròpies a Madrid, Barcelona i Portugal, en els mateixos locals on estaven situades les de Experience.

Es tracta dels locals de Les Fregues Village, San Sebastián de los Reyes Style Outlets i Getafe Style Outlets a Madrid; a Barcelona, La Roca Village i l’única botiga física en carrer (Rambla de Catalunya 49), just en el local confrontant on Experience va obrir la primera Flagship d’Europa; a Portugal es reobre en el Freeport Fashion Outlet de Lisboa i al Vila do Conde Fashion Outlet de Porto.

New Balanç, segons han explicat fonts coneixedores del procés, ha decidit no tornar a contractar a cap dels empleats que van pertànyer a Experience.

Aquests exempleats s’estan unint per a demandar a la companyia per permetre’ls accedir al procés de selecció i entrevistes per a les diferents ofertes que ha publicat la multinacional per a finalment dir-los que no se’ls contracta per “qüestions legals”.