El veto a Huawei al Regne Unit podria haver afectat les xarxes de 5G

Un informe d’Ookla, la companyia que gestiona el popular servei d’Internet Speedtest.net, assenyala que s’està produint un descens en el rendiment mitjà del 5G (velocitats de descàrrega de banda ampla mòbil) en diferents mercats, entre els quals s’inclouen Noruega, Suècia, Austràlia i el Regne Unit.

En relació amb aquest informe, ISPreview, plataforma independent britànica d’anàlisi de proveïdors de serveis d’Internet, crida l’atenció en un article sobre el fet que la disminució de les velocitats de descàrrega s’ha produït en molts dels països que primer van adoptar les xarxes 5G. Entre ells, destaca el cas del Regne Unit, que presentava una velocitat mitjana de 129,14 Mbps el desembre de 2022, la qual cosa suposa un marcat descens de -38,26 Mbps en relació amb l’any anterior, segons les dades d’Ookla.

ISPreview explica que existeixen diferents motius en cada país, en funció de les seves circumstàncies particulars, perquè es produeixin aquests descensos. Considera que, al Regne Unit, un dels factors que podria haver influït en la disminució del rendiment mitjà de la seva 5G és la decisió del Govern del país d’excloure els equipo Huawei de les seves xarxes de cinquena generació, “que es va produir just quan el desplegament inicial estava entrant en el seu apogeu”, la qual cosa suposaria un programa de desmantellament i substitució a gran escala.

Algunes veus sostenen que la sortida d’Huawei de les xarxes 5G del Regne Unit es va deure a pressions externes, més concretament a la influència dels Estats Units, i no a criteris tècnics, tal com reflecteix la recerca del periodista i escriptor Richard Kerbaj, recollida en el seu llibre “The secret history of the Five Eyes: The untold story of the international spy network”.

Un altre aspecte que ISPreview creu que pot haver influït en la baixada del rendiment és la possible congestió de les xarxes, a causa de l’augment de serveis 5G, i a una gestió inadequada del consegüent augment de demanda de capacitat de xarxa. A això s’uneix la demora per part d’alguns reguladors a alliberar noves freqüències d’espectre radioelèctric a fi d’aprofitar plenament el 5G i, amb això, millorar el rendiment i la cobertura.