El València expulsarà els dos aficionats que van insultar Vinicius

El València CF ha informat aquest dilluns que ha començat a tramitar l’expedient per a l’expulsió de l’entitat dels dos aficionats, ja identificats, que han dit diumenge insults racistes contra el jugador del Reial Madrid Vinicius Junior. El València, tal com va confirmar després del partit el seu director corporatiu, Javier Solís, ha obert una investigació per aclarir els fets, ja que, “encara que es tracta d’un episodi aïllat, els insults a qualsevol futbolista de l’equip rival no tenen cabuda en el futbol i no encaixen amb els valors i la identitat d’aquesta entitat”.

Per això, aquest dilluns, amb l’ajuda de la Policia Nacional, el club va identificar els dos seguidors que van insultar Vinicius i, per tant, l’entitat valencianista confirma que començarà l’expedient per expulsar-lo de l’estadi.

D’altra banda, Solís, a la roda de premsa que va donar aquest diumenge, va reclamar una rectificació oficial a Carlo Ancelotti, entrenador del Reial Madrid, per les declaracions en què acusava de racista tota l’afició valencianista i va dir que el club no podia tolerar-ho. En aquest sentit, el València rebutja “frontalment” les manifestacions de l’entrenador blanc i afirma que “possiblement” van ser conseqüència “d’un error amb l’idioma” i la confusió amb una paraula.

RESPECTE AL VALENCIANISME

I és que, malgrat que l’entrenador blanc va assegurar que es va produir un càntic unànime a la grada de “mico” contra Vinicius, ni a l’acta del partit, ni a l’informe del director de partit de LaLiga, es reflecteix que aquest fet passés, per això es dedueix que les declaracions d’Ancelotti van poder deure’s a una confusió de la paraula “mico” amb una altra de semblant sense titlles racistes.

A la petició de Solís s’hi sumava l’entrenador valencianista, Rubén Bajara, que va reclamar “respecte per l’afició valencianista, ja que és modèlica” i condemna, jo el primer, qualsevol insult racista.

Pel que fa als expulsats, el València CF ha indicat que, després d’aquestes primeres dues identificacions, seguirà la investigació, també per part de LaLiga. Pel que fa als vídeos que s’han publicat on s’escolten càntics de “ets un mico, Vinicius ets un mico” per part d’alguns aficionats a l’arribada de l’autobús del Reial Madrid, l’equip valencianista ha indicat que es tractaria d’uns fets que no formen part del partit i, per tant, correspon a la Policia Nacional identificar i sancionar aquestes persones.