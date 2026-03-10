El Tribunal Suprem ha desestimat mitjançant acte al qual ha tingut accés Servimedia la sol·licitud de recurs de reposició a la desestimació de mesures cautelars sol·licitat per l’Associació Plataforma a favor dels Paisajes de Teruel contra l’Autorització Administrativa de Construcció (AAC) del projecte Teruel Clúster Maestrazgo, publicat en un acte del 3 de desembre de 2025.
El Tribunal Suprem ja va desestimar amb caràcter previ mitjançant acte de data 30 de juliol de 2025 la mesura cautelarísima sol·licitada per Paisajes de Teruel en el mateix procediment contenciós-administratiu. El Tribunal afirma que “en l’acte recorregut hem valorat els diferents danys ambientals que, segons la recurrent, ocasionarà la construcció del parc, i, d’ells -en la valoració interina de les al·legacions i proves que és pròpia de l’incident cautelar-, la Sala va considerar que els danys que, en principi, semblen irrecuperables, no resulten suficients perquè decaigui l’interès públic que batega en la concessió de l’autorització administrativa, la qual va ser atorgada sense desconèixer que el parc provocaria efectes negatius per al medi ambient”.
Aquesta decisió del Tribunal Suprem confirma una vegada més altres actuacions desestimatòries de sol·licituds de mesures cautelars interposades contra el mateix projecte dictats pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid i ve a validar la legalitat dels permisos i avaluacions ambientals obtinguts per al desenvolupament d’aquest projecte a la província de Terol.