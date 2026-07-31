La Secció Civil del Tribunal d’Instància de Madrid, Plaça número 26, ha desestimat íntegrament la demanda presentada pel Real Madrid Club de Fútbol contra LALIGA per l’acord sobre els criteris de repartiment dels ingressos audiovisuals corresponents al concepte d’implantació social.
La sentència 206/2026, dictada el 23 de juliol, avala la posició defensada per LALIGA i conclou que l’acord adoptat per la Junta de Primera Divisió el 4 d’agost de 2023 s’ajusta a l’ordenament jurídic, ja que va ser aprovat dins de les competències reconegudes pel Reial decret llei 5/2015 i amb la majoria qualificada de dos terços requerida.
El procediment tenia com a objectiu anul·lar el sistema de repartiment d’una part dels ingressos audiovisuals vinculats a la implantació social. El model aprovat manté el criteri d’audiències en una part d’aquesta partida i vincula l’altra al grau de col·laboració voluntària dels clubs en accions destinades a millorar el producte audiovisual, tenint també en compte els índexs d’audiència.
El tribunal considera que la normativa no estableix que la generació de recursos per la comercialització dels drets televisius s’hagi de limitar exclusivament a les audiències i reconeix que el sistema impulsat per LALIGA té un caràcter incentivador, basat en la participació voluntària dels clubs.
La resolució també descarta que hi hagués abús de dret, ja que l’acord va ser adoptat pels òrgans competents, amb les majories establertes i amb una justificació suficient sobre el seu funcionament. A més, la sentència assenyala que el Real Madrid no va aportar proves tècniques que acreditessin el perjudici econòmic concret que al·legava.
Aquesta via civil arriba després que el club blanc ja hagués presentat una querella contra LALIGA i el seu president per presumptes delictes relacionats amb l’acord, que va ser inadmesa per l’Audiència Nacional després que el jutjat instructor descartés qualsevol responsabilitat penal.
La sentència és de primera instància i encara no és ferma. El Real Madrid pot presentar recurs d’apel·lació en un termini de vint dies hàbils des de la notificació.