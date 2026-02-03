El trànsit des d’Intel·ligència Artificial converteix cinc vegades més que Google

Gartner anticipa que les cerques en motors tradicionals cauran un 25% en 2026. Google ha perdut quota de mercat per sota del 90% per primera vegada des de 2015. ChatGPT aconsegueix ja 800 milions d’usuaris actius setmanals. I la dada més reveladora: el trànsit que arriba a webs corporatives des de consultes en intel·ligència artificial converteix al 14,2%, enfront del 2,8% de Google. Cinc vegades més.
Aquests són alguns dels indicadors que l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada recull en el seu nou informe ‘L’emergència de l’autoritat reputacional algorítmica’, publicat avui, en el qual analitza les implicacions d’aquest canvi per a les empreses espanyoles i els seus òrgans de govern.
Qui consulta a una IA no està explorant informació de manera passiva; aquesta, amb freqüència, en procés de prendre una decisió, assenyala el document. La resposta que rebi -correcta o no, completa o esbiaixada, actualitzada o obsoleta- es convertirà en el punt de partida d’aquesta decisió.
L’informe documenta una transformació fonamental en la dimensió temporal de la reputació corporativa. Mentre que els models tradicionals operaven sobre cicles diferits -estudis trimestrals, semestrals o anuals-, els sistemes de IA processen informació de manera contínua i ajusten les seves respostes de manera permanent.
Una notícia publicada avui pot estar integrada en les respostes d’un sistema demà. Un comunicat corporatiu, una sentència judicial, un informe de resultats, una declaració d’un directiu: tot això alimenta el corpus sobre el qual aquests sistemes construeixen les seves narratives, explica l’anàlisi.
Aquesta immediatesa, segons l’Institut Coordenades, comprimeix els marges de reacció i converteix la capacitat de detectar deterioracions narratives abans que es consolidin en un avantatge competitiu de primer ordre.
Factor generacional
L’informe incorpora dades del Reuters Institute que afegeixen urgència a l’anàlisi: el 15% dels menors de 25 anus ja utilitza assistents d’Intel·ligència Artificial com a font primària d’informació. Aquesta dada anticipa una tendència que s’intensifiqués en els pròxims anys a mesura que aquestes cohorts assumeixin posicions de responsabilitat en l’àmbit econòmic i institucional, adverteix el document.
L’Institut Coordenades emmarca les seves conclusions en l’àmbit de la governança corporativa. No es tracta d’una qüestió exclusivament tecnològica. Es tracta de comprendre que el control sobre la narrativa corporativa -aquest actiu intangible però decisiu- ja no resideix exclusivament a les mans de l’organització ni en les dels intermediaris tradicionals, assenyala l’informe. El document conclou instant els Consells d’Administració espanyols a incorporar aquesta realitat en la seva agenda: Assumir aquesta realitat és el primer pas per a gestionar-la.