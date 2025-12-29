Menjar tortell de Reis aquest Nadal té un propòsit d’allò més solidari perquè gràcies a una iniciativa impulsada per GoodMax, de la mà de Fundació Villavecchia i el Gremi de Pastisseria de Barcelona, és possible lluitar contra el càncer infantil i ajudar a menors d’edat que sofreixen aquesta malaltia.
La campanya ‘Aquest any paga el rei’ redefineix el paper del coronat en el tortell, perquè qui es posi la corona tindrà el poder de fer un donatiu destinat a ajudar en la construcció del Pavelló de la Victòria, el primer centre especialitzat en atenció integral de cures pal·liatives pediàtriques.
El centre, que es preveu obrir en 2026, oferirà suport integral a nens amb malalties incurables, amb un enfocament centrat en la qualitat de vida tant dels menors com de les seves famílies. La institució emularà el que en anglès es coneix com a “hospici”, un servei molt estès al Regne Unit però inexistent encara a Espanya.
“En una data tan assenyalada per als nens, el Gremi de Pastisseria de Barcelona vol donar suport a aquells que sofreixen una malaltia greu i a les seves famílies. Amb el tortell de Reis solidari, a més de visibilitzar la seva lluita, contribuïm econòmicament i convidem els nostres clients a fer-ho també”, va afirmar el seu president, Miquel Zaguirre.
“Cada donació es traduirà en una ajuda directa als nens amb malalties greus i en suport a les seves famílies en els moments més difícils. Destinarem els fons recaptats a la creació del Pavelló de la Victòria, un espai especialitzat en cures pal·liatives pediàtriques que oferirà estades de respir i atenció integral als nens i joves amb malalties incurables, en fases avançades i en situacions del final de la seva vida. El nostre objectiu és cuidar la vida en tot moment i acompanyar a les famílies quan més ho necessiten. Ho estem fent possible amb l’ajuda de tots, gràcies a campanyes com aquesta”, va afegir la gerent de la Fundació Villavecchia, Anna Varderi.
Amb pastisseries i pastissers adherits a tot arreu de Catalunya, la campanya ‘Enguany paga el rei’ compta amb una senzilla mecànica. Totes les pastisseries adherides donaran 1 euro per tortell venut, i a aquell que li toqui el Rei, se li animarà a realitzar un donatiu a favor del Pavelló de la Victòria a través d’un bizum al número 01340. Aquest petit gest dels reis i reines del 6 de gener suposarà un gran canvi per als nens que pateixen càncer i les seves famílies.
“En GoodMax creiem en els petits gestos amb poders gegants. Per això, ens omple d’orgull continuar sumant forces i veus en la lluita contra el càncer infantil. Enguany, els qui es converteixen en reis i reines del tortell també desperten el seu superpoder solidari: fer costat als nens i nenes i a les seves famílies, autèntics herois que cada dia afronten aquesta batalla amb una valentia increïble. Junts, podem fer que l’esperança sigui més forta”, va assenyalar el fundador de GoodMax, Ignacio Vilarroig.
GoodMax és una iniciativa impulsada per Max Vilarroig, un nen de 12 anys diagnosticat amb un tumor cerebral en 2024, i que té com a objectiu generar consciència i recaptar fons crucials per a la recerca d’aquesta malaltia. Cada any, 400.000 nens i adolescents pateixen càncer infantil, segons l’Organització Mundial de la Salut, 1.000 d’ells a Espanya, i només el 4% del finançament per a la recerca del càncer es destina al càncer infantil.
Fins a la data, la campanya GoodMax contra el càncer infantil ha recaptat més de 100.000 euros, que s’han destinat al projecte de recerca de Biòpsia líquida en tumors pediàtrics de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.