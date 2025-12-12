El tensiòmetre de braç de Aposán, marca de Cofares, triat ‘Producte de l’Any 2026’

El tensiòmetre de braç DBP-6194 de Aposán, marca pertanyent a Cofares, ha estat triat ‘Producte de l’Any 2026’ pels consumidors espanyols. El guardó s’ha atorgat en el marc de la 26a edició d’aquest certamen, que premia la innovació i valoració directa dels usuaris.
La distinció suposa un reconeixement al compromís de Cofares i de Aposán a l’hora d’oferir als farmacèutics productes eficaços, de qualitat i accessibles per als pacients. Els consumidors han destacat la capacitat del dispositiu per a mesurar tant la pressió arterial com la freqüència cardíaca, així com altres funcionalitats que faciliten el monitoratge regular en la llar.
Aquest reconeixement coincideix amb el pròxim 40è aniversari de Aposán, que se celebrarà en 2026. El president de Cofares, Eduardo Pastor, ha valorat el guardó assenyalant que “al llarg d’aquestes quatre dècades, Aposán s’ha consolidat com una marca de referència, sinònim de productes segurs, d’alta qualitat i accessibles a través de les farmàcies”.
Pastor ha afegit que la marca, que aposta per la fabricació nacional, és present en les farmacioles de “diverses generacions d’espanyols”. Aposán compta amb una gamma de productes que inclou material de farmaciola, dispositius mèdics, ortopèdia, cuidats de la dona i protecció enfront d’insectes.