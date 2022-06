El teletreball segueix a l’alça amb Madrid i Catalunya liderant l’oferta

El teletreball és una realitat a l’alça a Espanya, ja que el nombre de vacants registrades en el portal d’ocupació InfoJobs reflecteix que la modalitat de treball fora de les oficines es va duplicar els primers quatre mesos d’enguany respecte al mateix període de 2021 i multiplica per 10 el número de les quals es van generar en 2020. En la mateixa línia, segons el nou informe anual de Barcelona Digital Talent la proporció d’ofertes d’ocupació TIC amb modalitat de treball en remot va passar del 4 % al gener de 2020 al 14 % a la fi de 2021 a Espanya.

Si s’analitzen les dades per comunitats, la Comunitat de Madrid (24,3 %) i Catalunya (17 %) són les regions amb major desenvolupament de teletreball a Espanya, sent les úniques comunitats que superen la mitjana nacional (14,4 %), segons un informe elaborat per Adecco. Astúries (13,3 %) i Galícia (13,1 %) són les següents amb major implantació d’aquest model.

El sector d’activitat és determinant en les possibilitats de teletreballar. Empreses ‘tech’ com Airbnb i The Knot Worldwide, amb oficines internacionals a Barcelona, i Twitter a Madrid, han impulsat el teletreball en el sector tecnològic al costat del financer, amb l’exemple del BBVA.

Tots dos són els sectors que han optat en major mesura per aquesta manera de treballar, una aposta per a captar talent, l’oferta del qual tendeix a concentrar-se en les grans ciutats o capitals de província. No obstant això, sectors d’hostaleria, agricultura o construcció no poden oferir aquesta opció.

En un escenari on el teletreball en el sector digital és ja habitual, s’obre l’oportunitat d’estimular la distribució del talent tecnològic en zones de menor densitat de població: segons un informe de Infojobs, un de cada quatre teletreballadors deixarà el seu lloc de residència actual al llarg del pròxim any per a viure principalment en el camp.

En aquest context, les zones rurals aplaudeixen l’auge del teletreball, un factor que permet a petits municipis i ciutats poc poblades sedueixin a joves professionals que treballen en remot i busquen flexibilitat, conciliació a preus assequibles.