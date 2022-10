El Teatre Reial porta la gira ‘Authentic Flamenc’ a Washington DC

El Teatre Real de Madrid porta des de demà, 14 d’octubre, a Washington DC la seva gira ‘Authentic Flamenc by the Royal Opera of Madrid’, amb la qual està difonent i fomentant el flamenc als Estats Units. La gira, que inclou més de mig centenar d’actuacions, va començar al setembre a Nova York, es trasllada ara al Miracle Theatre de Washington DC i després anirà a Dallas.

La direcció, coreografia i ball recauen en Amador Rojas, amb el suport coreogràfic de Yolanda Osuna. En cada actuació es realitza un recorregut per diferents pals del flamenc.

La gira és una extensió internacional de Flamenc Real, un projecte iniciat en 2018 amb la creació d’un espai dedicat al flamenc en el Saló de Ball del Teatre Real i actuacions regulars apadrinades per Antonio Canales, Cristina Hoyos, Sara Baras o Eva Yerbabuena, entre altres, que homenatgen grans artistes en cada edició.

A Washington DC es va realitzar una actuació en el Centre Cultural de l’Ambaixada d’Espanya als EUA prèvia a l’inici de la gira a la ciutat, on romandrà fins al 6 de novembre. L’esdeveniment el va presentar l’ambaixador d’Espanya als Estats Units, Santiago Cabanas, en una recepció per a Institucions i ambaixades, i posteriorment per a la comunitat espanyola, a la qual també va assistir la vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño.