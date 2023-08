El talent tecnològic a Espanya està més demandat que mai

La tecnologia està adquirint un paper fonamental a Espanya, especialment en un context de creixent interconnexió, la qual cosa genera una demanda urgent de professionals altament capacitats en el sector. Cesur ofereix màsters oficials en ciberseguretat en entorns TIC, ‘big data’ i intel·ligència artificial.

Segons l’informe més recent sobre l’escletxa d’habilitats en ciberseguretat elaborat per l’empresa especialitzada Fortinet, el 80% de les organitzacions han patit almenys una violació de seguretat que es podria atribuir a la manca d’habilitats o consciència en ciberseguretat.

Un altre estudi, dut a terme per l’empresa tecnològica VASS i el Centre de Predicció Econòmica, ha revelat que les oportunitats d’ocupació al camp de les TIC van augmentar un 7,4% durant el 2022 en comparació de l’any anterior. Això subratlla la importància creixent del sector tecnològic en el mercat laboral i l’economia espanyola.

En aquest context, els centres de formació professional aposten pel desenvolupament de matèries relacionades amb la indústria tecnològica per a especialització dels alumnes. Un exemple d’això és Cesur, on ofereixen màsters oficials a Ciberseguretat en entorns TIC, ‘big data’ i intel·ligència artificial. Aquests màsters s’imparteixen a Madrid, Màlaga i Sevilla, on es troben les titulacions enfocades en entorns TIC, ia Màlaga, Sevilla i Múrcia, on estan disponibles els màsters a ‘big data’ i intel·ligència artificial. A més, al centre de la costa del sol els màsters oferts són de modalitat dual, és a dir, el 40% de la formació dels alumnes es realitza a empreses del sector, apostant així per una formació més pràctica i avançada.

Característiques dels màsters

Els programes de màster en formació professional representen un pas més enllà dels cursos FP convencionals i ofereixen una valuosa ampliació de coneixements. Aquests màsters es distingeixen per una extensa càrrega horària de més de 600 hores, permetent als estudiants submergir-se en matèries altament especialitzades i directament alineades amb les necessitats del mercat laboral.

Per accedir a aquestes especialitzacions cal que els estudiants ja comptin amb una de les titulacions següents: tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions web, desenvolupament d’aplicacions multiplataforma o administració de sistemes informàtics en xarxa. Això garanteix que els participants tinguin una base sòlida al camp de la tecnologia de la informació abans d’enfocar-se en àrees més específiques.

