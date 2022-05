El tabaquisme causa el 50% dels casos de càncer de bufeta

El càncer de bufeta és un dels cinc càncers més diagnosticats a Espanya i, segons l’informe ‘Les xifres del càncer a Espanya 2022’ de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), el 2022 es diagnosticaran més de 22.000 casos.

S’estima que cada any es diagnostiquen més de 570.000 nous casos de càncer de bufeta en el món, sent 1,7 milions de persones les que viuen amb aquesta malaltia. “A nivell urològic, el càncer de bufeta es troba només per darrere del càncer de pròstata i, a nivell global, se situa el cinquè després dels càncers colorectal, mama, pulmó i pròstata. Com sempre recordem, i en el mes maig encara més per ser el mes de conscienciació sobre el càncer de bufeta, la prevenció i les revisions són fonamentals per a detectar a temps aquesta malaltia. No hem de descurar la nostra salut per vergonya o per llevar importància als símptomes”, va assenyalar el doctor Javier Romero-Otero, director del Departament d’Urologia de HM Hospitals a Madrid i director mèdic de ROC Clinic.

A més, i a diferència del càncer de pulmó, poques són les persones que relacionen aquest tipus de càncer amb el consum de tabac, a pesar que és un dels factors que major relació té amb l’aparició del tumor. I és que el tabaquisme és el causant d’almenys el 50% dels casos de càncer de bufeta, incrementant-se per quatre el risc de patir-lo en pacients fumadors.

Segons el doctor Félix Guerrero Ramos, uròleg especialitzat en càncer de bufeta i responsable de la Unitat de Uro-Oncologia de ROC Clinic, “els tumors de bufeta són més freqüents en homes i generalment es produeixen en majors de 40 anys, però també hi ha casos en gent de menor edat”.

Així mateix, altres factors que influeixen de manera notable en aquesta patologia són l’exposició ambiental i ocupacional a l’alumini, els tints, les pintures, el petroli o el cautxú, entre altres, per la qual cosa, com recomana el doctor Guerrer, “a més d’evitar el tabac, en el cas d’estar exposats és de vital importància protegir-se, prestant especial atenció a si s’ha sofert exposició a radiacions o uns certs agents quimioteràpics com la ciclofosfamida”.

La bufeta és un òrgan muscular buit la funció del qual és emmagatzemar l’orina provinent dels urèters fins a la seva eliminació a través de la uretra. Compta amb un revestiment anomenat uroteli, que està en contacte directe amb l’orina i és aquí on el càncer de bufeta es pot desenvolupar, quan les cèl·lules del uroteli es multipliquen de manera anormal i descontrolada, a causa d’una alteració en el seu material genètic que pot aparèixer de manera espontània i és afavorida pels agents carcinogènics prèviament esmentats.

Els experts de ROC Clinic, centre mèdic-quirúrgic d’Urologia avançada, expliquen que “existeixen dues entitats amb pronòstics i tractaments diferents: el tumor vesical no musculoinvasiu, que respecta la capa muscular de la bufeta (75%) i el tumor vesical musculoinvasiu, que afecta la capa muscular (25%)”. “Afortunadament, entre el 75 i el 80% dels càncers que es diagnostiquen no són invasius; és a dir, l’arrel d’aquest no arriba a afectar el múscul de la bufeta, la qual cosa permet conservar la bufeta en la majoria dels pacients amb una sèrie de tractaments, però precisant sempre un seguiment molt estret donat el risc de reaparició o progressió d’aquesta malaltia a estadis més invasius”, detalla el Dr. Guerrer

Detecció i tractament

Quant a la simptomatologia que destapa el càncer de bufeta, existeix un indicador que destaca per la seva alta freqüència, perquè en la majoria dels casos (entorn del 80 i el 90%), es produeix hematúria, és a dir, sagnat en orinar, que a vegades pot anar acompanyat de coàguls. Sent també possibles manifestacions els símptomes consistents en augment de freqüència miccional, molèsties com ara disuria o coïssor i urgència per a orinar.

De manera general, els pacients diagnosticats d’aquests tumors han de sotmetre’s a múltiples tractaments i exhaustives revisions freqüents amb diferents tipus de proves (analítiques de sang i orina, cistoscòpies, ecografies, TAC…), al llarg de períodes de temps de fins a 10 anys. I és que, “encara diagnosticats i operats de manera primerenca, fins a un 80% dels casos aquests tumors reapareixen i, encara que amb menys freqüència, poden progressar a estadis més avançats”, va afirmar el doctor Guerrer.