El Segell d’Excel·lència en Sostenibilitat UNEF pretén combatre les ‘fake news’

La Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), associació sectorial majoritària de l’energia solar a Espanya, està treballant per a combatre la desinformació generada per notícies falses i la proliferació de mites en xarxes socials que poden llastrar la implementació dels projectes d’energia solar a Espanya en moments on la fotovoltaica és una tecnologia clau per a accelerar una transició energètica que permeti aconseguir una major independència i aconsegueixi frenar l’emergència climàtica.

Amb la creació del Segell d’Excel·lència en Sostenibilitat UNEF, l’associació sectorial ha generat una eina que a més de reforçar els alts estàndards d’integració ambiental i social del sector fotovoltaic espanyol, reconeix i difon les bones pràctiques del sector amb la finalitat de contrarestar les ‘fake news’, evitant que la seva proliferació posi en risc l’acceleració de la transició energètica i els avantatges que aquesta suposa per al desenvolupament d’Espanya.

“No hi ha dubte que l’energia solar realitza una doble aportació a la societat espanyola. Contribuïm, d’una banda, a la preservació de la biodiversitat, al mateix temps que generem una nova finestra d’oportunitat capaç de millorar el desenvolupament econòmic i social del nostre país. No hi ha font d’energia amb major sostenibilitat ambiental i que generi major progrés social i integració ciutadana”, va afirmar el director general de UNEF, José Donoso.

En l’actualitat, Espanya té una dependència energètica de l’exterior d’aproximadament un 73%, la qual cosa es tradueix en una important falta de seguretat energètica i en un increment sense precedents del preu de l’energia que repercuteix molt negativament en la prosperitat econòmica d’empreses, pimes i famílies. A més, la generació d’electricitat a Espanya suposa un 20% de les emissions totals de CO2 llançades a l’atmosfera i que alimenten el canvi climàtic.

Davant la situació extrema, és necessari buscar solucions amb caràcter d’urgència. Per això, UNEF va desmentir els principals mites, prejudicis i incorreccions més habituals sobre el sector fotovoltaic espanyol amb la finalitat de contrarestar les excuses, arguments neonegacionistas allunyats de la ciència o els interessos particulars que llastren la consecució dels objectius de desenvolupament d’energia solar que, a Espanya, delimita el Pla Integrat d’Energia i Clima.

Per a començar quan es parla d’un model de desenvolupament renovable sense fi que posa en perill zones d’alt valor ecològic, cal distingir entre projectes plantejats inicialment i els que es construeixen finalment, ja que cap s’aprova directament. Ha de tenir-se en compte que els projectes que s’han plantejat en zones d’alt valor ecològic no superaran el procés de tramitació.

També es diu que els projectes en sòl d’energia solar no són necessaris per a aconseguir la transició energètica i n’hi ha prou amb l’autoconsum. Però accelerar la transició energètica no pot dependre de la iniciativa particular o de persones físiques o empreses. Per a aconseguir els objectius que marca el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) fa falta utilitzar tots els recursos disponibles: autoconsum en tots els edificis en els quals sigui possible, comunitats energètiques en entorns industrials, moltes plantes petites i mitjanes de generació distribuïda i un nombre petit de plantes grans on sigui ambientalment viable.

Un altre comentari és que Espanya serà el panell solar d’Europa. Actualment, la Península Ibèrica té un grau d’interconnexió amb el sistema europeu molt inferior al de la resta de països de la Unió, la qual cosa limita enormement la capacitat d’exportació. Espanya és una illa energètica.

A més, sempre s’assenyala que l’energia solar no genera beneficis locals i cal tenir en compte que la instal·lació d’una planta fotovoltaica és una activitat generadora d’ingressos per a les entitats locals, a causa de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), així com l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre Béns immobles de Característiques Especials (IBICES). La construcció d’un MW d’energia solar genera uns 76.000 euros durant tota la vida útil de la planta en el municipi en el qual es localitza.

Quan s’assegura que tots els components s’importen de la Xina, convé destacar que a Espanya es pot fabricar fins al 65% de la cadena de valor d’un projecte fotovoltaic.

Convé desmentir també aquesta idea que les plantes no generen ocupació local. El sector de l’energia solar és una font de generació d’ocupació local, ja que un projecte de 100 MW pot crear entre 300 i 400 ocupacions locals que tenen a més un efecte d’arrossegament per a la contractació indirecta en el municipi.

Per a contrarestar la informació que les plantes ocupen massa terreny, fa falta una fracció mínima de sòl per a complir els objectius de generació fotovoltaica que delimita el PNIEC i que equivalen únicament al 0,068% del terreny total del nostre país.

A més, no és cert que els projectes fotovoltaics són una amenaça per a la biodiversitat. Després de la instal·lació de la planta en sòl d’energia solar, el terreny sofreix una positiva transformació, en limitar-se l’accés de persones, deixar aproximadament un 90% del sòl lliure i no usar herbicides, el sòl recupera la seva activitat i l’equilibri. A més, gràcies al pla de mesures d’integració del projecte amb l’entorn i la re-naturalització, es genera una ‘crida de refugi’ per a alguns animals.

També cal desmentir que les instal·lacions fotovoltaiques destrueixen el terreny on se situen. En la fase de construcció no es realitza moviment de terra ni es compacta el terreny, l’actuació sobre el sòl es limita a les rases per als cables i a la instal·lació de les estructures dels panells. Aquests, una vegada acabada l’activitat de la planta, es poden retirar sense generar cap impacte negatiu

Igualment, convé recordar que no és cert que una vegada acabada la vida útil de la planta, els panells generen grans residus. Al contrari, els panells fotovoltaics són perfectament reciclables. Un mòdul fotovoltaic de silici (el 95% del mercat) està compost de vidre (78%), alumini (10%), plàstics (7%) i metalls i semiconductors (5%). Simplement recuperant el marc d’alumini i el vidre de la part davantera es recicla més del 80% del seu pes.

Lliurament de segells de sostenibilitat

El dimarts 13 de setembre, UNEF lliurarà els Segells d’Excel·lència en Sostenibilitat a nou plantes fotovoltaiques espanyoles en un esdeveniment en el qual comptarà amb la participació de la secretària d’Estat d’Energia, Sara Aagesen, i el president de la Junta d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara, i que tindrà lloc en una de les plantes guardonades, la de Talayuela Solar, a Càceres, una de les més grans d’Europa i tot un referent a nivell ambienti.