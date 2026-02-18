El sector salut va liderar el 2025 la creació d’ocupació en l’ecosistema de hubs de Catalunya

Catalunya continua consolidant-se com un epicentre global d’innovació tecnològica. Segons l’informe Tech Hubs Overview 2026 de Mobile World Capital Barcelona, la comunitat autònoma alberga un total de 203 hubs tecnològics de companyies multinacionals procedents de països com els Estats Units, Alemanya, França, Suïssa i el Regne Unit.
Aquests hubs van generar en 2025 un impacte econòmic de 4.109 milions d’euros i tenen actualment 46.080 professionals. El sector salut ha estat protagonista en termes d’ocupació, amb la creació de 1.392 nous llocs de treball en 2025, per davant de sectors com la consultoria i serveis empresarials (1.200) i els sistemes industrials (957).
En aquest sentit, destaca la contribució a la generació d’ús del AstraZeneca Global Hub de Barcelona, dedicat al desenvolupament de tractaments innovadors. Aquest hub ocupa més de 1.600 persones, sent sol superat pel hub d’HP, que compta amb 2.700 treballadors.
Aquestes xifres reafirmen a Catalunya com un pol de desenvolupament de la salut digital i la biotecnologia a nivell internacional. En 2025 s’han incorporat nous hubs d’aquest sector: el de Smith+Nephew, dedicat a la formació quirúrgica avançada i al desenvolupament de solucions tecnològiques MedTech; i el de dsm-firmenich, enfocat en la biociència i la nutrició saludable. Aquests se sumen als d’empreses ja consolidades com AstraZeneca, que en 2025 va inaugurar la seva nova seu en l’edifici Estel de Barcelona, Novartis, que compta amb 6 Centres d’Excel·lència que ocupen més de 500 persones, Sanofi, B. Braun o Bayer.
D’altra banda, l’informe també subratlla que els perfils més presents en els hubs tecnològics de Catalunya són enginyers de programari, especialistes en IT, consultors IT, analistes de dades i especialistes en intel·ligència artificial (IA). Aquests perfils són clau per a respondre a les creixents necessitats dels hubs, especialment en sectors complexos com la salut. Tecnologies com la IA, la robòtica i la biotecnologia estan impulsant el desenvolupament de solucions de salut més precises i personalitzades.