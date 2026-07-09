El sector digital ha obert el debat sobre la necessitat d’adaptar els marcs d’accés a les infraestructures a un mercat de fibra òptica que ha assolit un alt grau de maduresa, després d’anys d’inversions intensives i d’un desplegament generalitzat.
La qüestió ha guanyat actualitat després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) hagi obert una consulta pública sobre la segona oferta de compromisos presentada per Telefónica en relació amb el mercat majorista d’accés a la infraestructura física. La proposta revisada preveu un període de vigència de cinc anys, prorrogable un any més; manté els terminis de provisió i resolució d’incidències de l’oferta MARCo vigent; conserva el procediment de gestió d’operadors; i incorpora una actualització de les quotes recurrents i una nova oferta de coubicació en centrals.
El regulador subratlla, tanmateix, que l’obertura d’aquesta consulta de mercat no implica que assumeixi els compromisos sotmesos a consulta ni que en comparteixi o avali el contingut, l’abast o la suficiència. La CNMC podrà atorgar caràcter vinculant als compromisos, totalment o parcialment; demanar una revisió de la proposta; o continuar amb la tramitació ordinària del procediment.
En qualsevol cas, el debat que s’està desenvolupant al sector no qüestiona l’èxit de les normes que van facilitar el desplegament inicial de la fibra ni el principi d’accés a les infraestructures, sinó si les condicions dissenyades per a una fase inicial del mercat han d’evolucionar ara que la cobertura, la competència i les necessitats d’inversió són diferents. La tesi de fons és que una regulació que va ser útil per accelerar el desplegament no pot quedar congelada si el mercat ja ha arribat a una fase de maduresa.
Espanya és un dels exemples europeus d’aquesta evolució. La CNMC comptabilitzava el febrer del 2025 un total de 16,7 milions de línies de fibra òptica fins a la llar (FTTH), mentre que el FTTH Council Europe situava el país entre els mercats europeus amb una penetració més elevada de FTTH/B, amb un 80,8%.
En una primera etapa, l’objectiu principal era eliminar barreres d’entrada, evitar duplicacions ineficients d’obra civil i accelerar el desplegament de noves xarxes. En una fase més madura, el repte és també garantir que les infraestructures existents es puguin mantenir, renovar i modernitzar en condicions econòmicament sostenibles.
La Comissió Europea ha situat aquesta qüestió al centre de la Digital Networks Act, presentada el 21 de gener del 2026 per modernitzar, simplificar i harmonitzar les normes europees de connectivitat. Brussel·les sosté que el marc regulador actual s’ha d’actualitzar per crear les condicions que permetin invertir en xarxes avançades de fibra i telefonia mòbil, infraestructures que considera essencials per a tecnologies com la intel·ligència artificial i el cloud.
En la mateixa línia, DIGITALEUROPE ha defensat que l’ambició europea de liderar en connectivitat està limitada per un marc regulador que “ja no s’ajusta a la realitat de la infraestructura digital actual”. L’associació reclama avançar cap a un model més simplificat, harmonitzat i centrat en la inversió, així com una regulació de l’accés més proporcionada i adaptada a la realitat dels mercats.
El FTTH Council Europe també subratlla que les xarxes de fibra són fonamentals per a la transformació digital de les economies europees i considera essencial mantenir un marc regulador favorable a la inversió en fibra dins d’un entorn competitiu. L’entitat defensa, a més, mecanismes d’accés adaptats a les realitats nacionals i una competència sostenible.
En aquest context, la qüestió de fons no és restringir l’accés, sinó garantir que aquest continuï funcionant en condicions justes, raonables i compatibles amb la recuperació dels costos associats al manteniment, la renovació i l’ampliació de les infraestructures.
Els operadors subratllen que la digitalització de l’economia està incrementant la demanda de capacitat, qualitat del servei, seguretat i resiliència de les xarxes. Per això, defensen que l’entorn regulador ha d’acompanyar la transició cap a noves tecnologies i models de negoci, evitant que obligacions concebudes per a una fase inicial del mercat es converteixin en distorsions permanents en mercats ja plenament desplegats.