AP institute i AeroS van inaugurar el Programa Executiu d’Accés i Oportunitats en el Sector de la Defensa en un acte que va reunir representants institucionals, experts de l’àmbit de la defensa i professionals del teixit empresarial, marcant l’inici d’una iniciativa concebuda per a enfortir la competitivitat i la capacitat de posicionament de les empreses en un sector estratègic, altament especialitzat i en constant evolució.
L’acte va comptar amb la participació de Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, qui va subratllar que la posada en marxa del programa arriba en un moment especialment oportú per a l’ecosistema industrial català i nacional.
Va afirmar que “el sector de la defensa, especialment en l’àmbit aeroespacial i digital, mobilitzarà inversions molt significatives en els pròxims anys. Les regions preparades captaran projectes, talent i activitat econòmica”.
La sessió inaugural va obrir amb una presentació detallada dels objectius, l’estructura i la metodologia del programa, a càrrec de Neus Olea, directora de AeroS, i Teresa Pareja Sánchez, codirectora del programa. Ambdues van exposar l’enfocament formatiu que guiarà les 14 setmanes de treball, dissenyat per a dotar als participants d’una visió estratègica completa del sector defensa, una comprensió orgànica de les seves dinàmiques, i una metodologia operativa que els permeti accedir, posicionar-se i créixer dins de l’ecosistema.
A continuació va tenir lloc una taula rodona moderada per experts en les dinàmiques reguladores i polítiques en el sector defensa, moderada per Javier Corrales Ciganda, director d’Assumptes Públics en Grayling; i en la qual van participar Raül Blanco Díaz, codirector del Programa; i Fernando Velasco Fernández, director de la Càtedra de Serveis d’Intel·ligència i Sistemes Democràtics (CNI-URJC). Els ponents van oferir una visió àmplia i rigorosa sobre els reptes i oportunitats que defineixen actualment el sector defensa, subratllant el paper decisiu de la innovació tecnològica i l’especialització com a factors que determinen la competitivitat i la capacitat d’accés a nous mercats.
Des de perspectives complementàries, van abordar qüestions clau com la transició cap a un model industrial més robust, la necessitat de reforçar la sobirania tecnològica nacional i el paper que exerceixen les Pimes i la innovació dual en la configuració de l’ecosistema defensa.
Després d’aquest intercanvi, va intervenir l’Hble. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez, qui va contextualitzar el programa en el marc actual del reforç de capacitats i la transformació industrial de la defensa a Europa i Espanya.
La jornada va concloure amb un espai de networking que va permetre als assistents establir contactes professionals d’alt valor i explorar sinergies amb potencial real de desenvolupament.
AP institute i AeroS van inaugurar el Programa Executiu d’Accés i Oportunitats en el Sector de la Defensa en un acte que va reunir representants institucionals, experts de l’àmbit de la defensa i professionals del teixit empresarial, marcant l’inici d’una iniciativa concebuda per a enfortir la competitivitat i la capacitat de posicionament de les empreses en un sector estratègic, altament especialitzat i en constant evolució.