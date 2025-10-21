La Comunitat de Madrid s’ha consolidat com la capital de l’audiovisual a Espanya, amb un creixement del 60% en el nombre d’empreses dedicades al sector en els últims deu anys.
Segons l’informe ‘Importància econòmica del sector audiovisual en la Comunitat de Madrid’, elaborat per Afi, més de 3.500 companyies desenvolupen la seva activitat en àmbits com la producció cinematogràfica, la programació i emissió de televisió o l’edició de videojocs.
Aquest dinamisme ha posicionat al sector com un dels grans motors econòmics de la regió, aportant el 2,6% del PIB madrileny (més de 7.200 milions d’euros) i generant més de 100.700 ocupacions. L’ocupació en el sector audiovisual madrileny s’ha incrementat de forma sostinguda en els últims anys, afermant un teixit professional estable que consolida a la regió com a motor de l’ocupació creativa a Espanya. En termes de producció i activitat econòmica, el pes de l’audiovisual madrileny doblega la mitjana nacional, amb un efecte multiplicador de 2,1 euros generats per cada euro invertit en el sector.
La transformació tecnològica i la internacionalització dels continguts han impulsat una demanda creixent de nous perfils professionals, entre ells: especialistes en postproducció, tècnics de so, dissenyadors de videojocs, productors executius, guionistes, creadors de continguts per a plataformes i experts en màrqueting i distribució digital. Una evolució que reforça l’estabilitat i el potencial d’ocupabilitat del sector, que es perfila com una opció professional segura i duradora, amb àmplies oportunitats de desenvolupament per als nous talents.
En paral·lel a aquest creixement, The Core s’ha posicionat com a actor clau en la formació de talent per a l’ecosistema audiovisual madrileny. Els seus programes acadèmics, que abasten des de graus fins a màsters especialitzats, estan dissenyats en col·laboració amb empreses líders del sector per a oferir una formació pràctica, adaptada a les necessitats reals de la indústria i alineada amb la creixent demanda de professionals qualificats.
“L’evolució del sector audiovisual a Madrid és inseparable del desenvolupament del talent que l’impulsa. En The Core formem als professionals que les productores, televisions i plataformes necessiten avui: perfils versàtils, creatius i amb domini de la tecnologia”, assenyala Mercedes Agüero, degana de The Core.
Situada en el hub de producció de Madrid Content City (Tres Cantos), The Core ofereix un entorn formatiu únic on els estudiants conviuen amb productores, mitjans i tecnològiques, accedint des del primer dia a un entorn professional real. Amb el seu enfocament en la capacitació tècnica i creativa, The Core va assenyalar que contribueix al fet que Madrid consolidi el seu lideratge com a capital audiovisual europea i epicentre del talent qualificat, estable i sostenible en el temps, un dels sectors més dinàmics i estratègics de l’economia espanyola.