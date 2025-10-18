El risc de recaiguda en càncer de mama precoç es redueix un 28%

La participació d’Espanya a l’estudi Natalee és especialment rellevant. Sota la coordinació del Grup Geicam de Recerca en Càncer de Mama, un total de 47 hospitals de 12 comunitats autònomes han estat involucrats en aquest assaig clínic. Espanya ha reclutat 761 persones, cosa que representa el 15% dels participants totals de l’estudi. Això ho situa com el segon país amb més pacients inclosos a l’estudi, només superat pels Estats Units.
El doctor Manuel Borrego, investigador principal de l’estudi a Espanya, membre de l’Steering Committee de Natalee, va subratllar que després de cinc anys de seguiment l’estudi “continua demostrant el valor i l’impacte de la col·laboració en recerca en benefici dels pacients. En aquest congrés europeu d’oncologia, observem avenços científics rellevants en la supervivència, la qualitat de vida i el maneig del càncer de mama, com ho evidencia l’assaig clínic Natalee, que avalua l’eficàcia de ribociclib en combinació amb teràpia endocrina”.
“Aquests nous resultats a cinc anys representen una excel·lent notícia per als pacients i la comunitat científica, ja que confirmen que, amb tots els pacients dos anys després de finalitzar el tractament amb la teràpia, es manté una reducció significativa del risc de recaiguda en una àmplia població amb càncer de mama localitzat HR+/HER2-, incloent-hi aquelles sense afectació ganglionar”.
A mesura que va avançar el seguiment, els intervals de confiança es van reduir, la qual cosa aporta més certesa sobre el benefici a la SLEi. Aquest patró es va mantenir als subgrups clínicament rellevants.
“Per als milers de persones diagnosticades cada any amb càncer de mama precoç, la por a la recaiguda, sovint en forma de malaltia avançada incurable, suposa una gran càrrega per als pacients i les seves famílies”, va afirmar el doctor John Crown, oncòleg mèdic consultor al St. Vincent’s University Hospital de Dublín i investigador de l’estudi. “Aquests resultats a cinc anys mostren que el benefici de ribociclib persisteix molt més enllà de la finalització del tractament, oferint a aquests pacients en risc una probabilitat més gran de viure lliures de càncer”.
Ribociclib és un inhibidor selectiu de la quinasa dependent de ciclina, una classe de medicaments que ajuden a endarrerir la progressió del càncer en inhibir dues proteïnes anomenades quinases dependents de ciclina 4 i 6 (CDK4/6). Aquestes proteïnes, quan s’activen excessivament, poden permetre que les cèl·lules canceroses creixin i es divideixin massa ràpid. Dirigir la CDK4/6 amb més precisió pot contribuir a garantir que les cèl·lules canceroses no es continuïn replicant sense control.