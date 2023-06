El renaixement del CE Osasuna

Existeixen casos d’èxit en tots els àmbits empresarials, però potser, aquells en els quals l’emoció i la passió són un actiu més, es tornen més cridaners, com, per exemple, en el món del futbol. Prova d’això és que endinsar-se en la trajectòria d’Osasuna durant l’última dècada suposa descobrir una història de superació de les quals no se solen trobar sovint.

I és que, aquest històric club ha passat, en només 9 anys, de trobar-se a la vora de la desaparició a disputar la final de la Copa del Rei aquesta última temporada i aconseguir classificar-se per a la Conference League.

El punt d’inflexió succeeix en 2014, l’annus horribilis del club rojillo. Enguany es descobreix que la directiva amagava gairebé 100 milions de deute. Una situació a la qual es va arribar després d’anys d’impagaments dels impostos corresponents. A més, també es van descobrir sortides de diners sense cap justificació.

El president del club en aquest moment, Miguel Archanco, es va veure obligat a presentar la seva dimissió després del descens de l’equip a Segona Divisió i el descobriment de les primeres irregularitats que van afectar tant el seu mandat com al del seu predecessor, Patxi Izco. La seva sortida del club va donar pas, breument, a una gestora fins que el mes de desembre de 2014 l’actual president, Luis Sabalza, va accedir al càrrec.

El primer que va fer la nova directiva va ser intentar reduir l’altíssim deute venent el patrimoni del club, que incloïa l’estadi del Sadar i Tajonar. A més, la coneguda com a “llei Osasuna” aprovada pel Parlament Foral de Navarra van evitar la seva desaparició. Però davant totes les irregularitats descobertes i la falta de documentació que impedia la traçabilitat dels moviments de diners, el president i el vicepresident del club van decidir, al febrer de 2015, interposar una denúncia en els jutjats que va donar origen a tota la recerca posterior.

En l’aspecte esportiu, les coses no marxaven millor, l’equip estava en Segona Divisió, i només un gol en l’últim minut contra el Sabadell li va deslliurar del descens a la Segona B. Després d’aquest acostament a l’abisme, l’equip, liderat en aquell moment per Enrique Martín, en la temporada 15/16 va aconseguir ascendir a Primera Divisió i tornar a il·lusionar a la seva afició. Aquell ascens va permetre al club accelerar el pagament del seu deute, motiu pel qual va acabar descendint de nou a Segona Divisió.

Després d’uns anys d’estabilització, incloent-hi la remodelació del Sadar, l’Osasuna compleix ja cinc temporades consecutives en Primera Divisió, aconseguint fins i tot jugar l’última final de la Copa del Rei i classificat per a la Conference League. Alguna cosa que ara li arrabassa la UEFA per fets ocorreguts fa 9 anys sota altres comandaments.

Aquesta decisió crida especialment l’atenció, ja que la sentència del Tribunal Suprem va arribar gràcies a la denúncia presentada pel propi Club per a lluitar contra la corrupció i netejar la seva imatge. Una sentència que a més confirma que el club no va tenir responsabilitat en els fets i li declara com a “víctima”, la qual cosa ha permès a Osasuna recuperar una part dels diners sostrets pels seus antics dirigents. Una actitud de lluita contra la corrupció reforçada per la seva gestió financera, i és que l’equip directiu actual, encapçalat per Luis Sabalza, va aconseguir reduir un deute net de més de 80 milions d’euros fins als 7 milions en només quatre anys.

Tirant la vista enrere, potser, el més assenyat en 2014, o el que hagués fet qualsevol gestor davant aquesta situació, hagués estat intentar mantenir la categoria de Segona i anar reduint el deute a poc a poc. No obstant això, Osasuna, després d’un esforç titànic de tots els que formen el club, ara és un equip de Primera consolidat (ja no formen part d’aquests equips anomenats “ascensors”), amb un estadi renovat que s’ha convertit en un exemple per a tots els equips de LaLiga i qualificat com el millor del món en 2021, i que ha aconseguit entrar en la lluita europea, reconquerint així la reputació i imatge que mereix.