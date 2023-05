El Regne Unit comença a qüestionar el model econòmic de la Premier League

Un reportatge publicat pel diari britànic ‘Daily Mail’ sosté que el Manchester City, a través d’una societat de la qual forma part amb 12 clubs en més en 13 països anomenada City Football Group (CFG), té en nòmina a 36 jugadors que han costat 100 milions de lliures i que només han jugat un total de 6 vegades des que han fitxat pel City.

Una situació que, sumada a la gran quantitat de diners que inverteix any rere any el City a reforçar la seva plantilla, i que actualment estaria valorada en 605 milions d’euros segons el CIES Football Observatory, està sent observada ja de prop pel Govern britànic.

En aquest sentit, el febrer passat el Govern britànic va publicar un Llibre blanc amb l’objectiu de reformar el futbol anglès per a evitar futurs problemes econòmics i possibles nous club-Estat en la Premier League. Un document que va en línia amb el que LaLiga porta des de 2013 promovent a Espanya, és a dir, la creació d’un control econòmic que impedeixi als equips endeutar-se i que garanteixi la sostenibilitat i la competitivitat de la competició. Alguna cosa que actualment no succeeix en la Premier, ja que no existeix cap mena de control i els clubs fitxen pèrdues, com es posa de manifest en el cas del City, i la qual cosa provoca una ruptura de l’anomenat ‘joc net’ financer.

El reportatge de recerca assenyala que la societat City Football Group acapara una gran quantitat de jugadors a tot el món i que aquests són intercanviats entre equips de la mateixa xarxa, generant així una gran controvèrsia en el món del futbol. L’article posa d’exemple al Troyes a França, un dels quals pertany a CFG. En el passat mercat d’estiu van ser 4 jugadors del City els que van passar a formar part de l’equip francès de la Lligui 1, jugadors que sumaven entre tots més de 18 anys en el club anglès i sense haver disputat ni un sol minut amb la samarreta ‘sky blue’. Tot això va succeir en un moment en el qual es discutia en el si de la FIFA introduir una regla de limitació de cedits internacionals.

El cas del Troyes no és únic a Europa. A Espanya, el Girona va realitzar moviments similars en 2017, però LaLiga va respondre aplicant les seves regles de control econòmic. D’acord amb un portaveu de LaLiga que participa en el reportatge “des de 2017 el president de LaLiga, Javier Tebes, ha denunciat les pràctiques del Manchester City. Considera que aquestes van en contra del ‘joc net’ financer i poden classificar-se com a “dopatge financer”, i afegeix que “LaLiga fa ara les seves pròpies avaluacions sobre el valor que es pot atribuir als jugadors cedits a l’efecte del sostre de despesa i desincentivem que més d’un jugador cedit provingui d’un club vinculat”.

Recentment, un modest club belga, el Lommel SK, també s’ha unit a la ‘croada’ de LaLiga en contra d’aquesta mena de pràctiques, ja que podrien trencar el principi d’igualtat i competitivitat en el futbol, realitzant una denúncia formal davant la Comissió Europea per la gestió econòmica d’un dels seus rivals, el Royal Excelsior Virton. Els mètodes d’aquest club, segons el Lommel SK, infringeixen la nova normativa de la UE que frena aquelles “ajudes estrangeres que distorsionin el mercat interior”, segons el comunicat emès per l’equip de la província belga de Limburgo. El Royal Excelsior Virton suposadament rebria ajuda externa estrangera i aconsegueix els 15 milions d’euros de pressupost, mentre que el pressupost de Lommel SK a penes arriba als 4 milions. L’article assenyala que aquest club belga ha estat contactat per LaLiga per a oferir-li ajuda per a lluitar contra aquests mètodes que “distorsionen” la competició. El Lommel defensa, igual que LaLiga, que aquest tipus de situacions no succeeixin i tots dos, a més d’altres clubs en el continent, esperen que la FIFA trobi la manera de regular la proliferació de propietaris amb grans capitals en el futbol mundial.