El reciclatge i la sostenibilitat, claus per al futur de la indústria de la moda

En un context en què la indústria de la moda avança cap a models més circulars, el reciclatge, la reutilització i la prolongació de la vida útil de les peces s’han convertit en elements clau per reduir l’impacte ambiental. Els esforços dels consumidors per adoptar pràctiques sostenibles es veuen recolzats per una creixent inversió en innovació per part de la indústria, que busca reduir els residus tèxtils i fomentar-ne la circularitat.
Comprendre com els consumidors interactuen amb la roba —des de la compra fins a la gestió al final de la seva vida útil— resulta fonamental per dissenyar solucions més eficaces i adaptades als seus hàbits reals. En aquest escenari, empreses com Mango, Boboli i Shein, entre d’altres, estan impulsant iniciatives orientades a incorporar aquests criteris a les seves col·leccions.
La marca barcelonina Mango va anunciar a finals del 2025 el llançament de dues noves càpsules de producte per a Mango Kids i Mango Teen, elaborades amb fibres reciclades postconsum provinents de The Post Fiber. Amb això, la companyia ha ampliat l’ús de materials reciclats i ha consolidat la col·laboració amb la start-up dedicada a la gestió i el reciclatge de residu tèxtil postconsum per produir noves fibres destinades a la confecció de peces.
Per la seva banda, Boboli ha llançat aquest any la col·lecció Reborn by Boboli, la primera de la marca íntegrament fabricada amb fils reciclats postconsum. Aquesta col·lecció s’emmarca al projecte Retexcat, una iniciativa impulsada per l’Agència Catalana de Residus per promoure la circularitat en tèxtil i de moda, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La plataforma en línia Shein també ha invertit en aquest sentit. La companyia col·labora amb la start-up tecnològica Aloqia per incorporar més excedents a l’aprovisionament de teixits que la companyia adquireix. La digitalització és la clau que facilita la visibilitat dels inventaris de productes no venuts i permet integrar-los directament al seu procés de disseny.
Aquesta creixent integració de solucions més sostenibles per part de les companyies respon a la demanda dels consumidors, un fenomen reflectit en un estudi de la pròpia Shein. Aquesta enquesta, que ha involucrat 674 espanyols entre els 18 i els 44 anys, ofereix una visió detallada sobre com els consumidors compren, usen i gestionen la roba al llarg del seu cicle de vida.
Els resultats situen Espanya com el segon país que més recicla la roba. En concret, el 58% dels enquestats afirma reciclar amb regularitat xifres similars a les de Polònia (55%), Canadà (54%) i França (52%). Corea del Sud lidera el rànquing amb un 70%, la taxa més alta entre els països analitzats.
La reparació també juga un paper important en l’extensió de la vida útil de les peces: un 66% dels enquestats espanyols afirma haver reparat o modificat alguna peça. Segons la companyia, aquestes dades suggereixen que millorar l’accés a sistemes de reciclatge, reforçar les infraestructures locals i augmentar la conscienciació podria contribuir a perllongar la vida útil de les peces i fomentar una economia circular.
Quan la roba ja no es necessita, els consumidors opten per mantenir les peces de roba en circulació a través de vies de reutilització comunes. A Espanya, regalar la roba a amics o familiars va ser l’opció més freqüent, seguida de les donacions a organitzacions benèfiques o sense ànim de lucre.
En aquest context, l’evolució cap a una moda més sostenible depèn de la implicació activa dels consumidors, la indústria i el desenvolupament d’infraestructures que facilitin la circularitat. La combinació d’innovació, conscienciació i col·laboració entre tots els actors pot ser determinant per avançar cap a un model més responsable, on la reducció de residus i l’aprofitament dels recursos es converteixin en la norma general.