El projecte ‘Sigena Màgica’ presenta un nou fragment de la Sala Capitular del Monestir

El Monestir de Sixena, a Osca, va acollir aquest divendres la presentació oficial del quart teginat que recrea els que van existir a la Sala Capitular, una nova fita en el desenvolupament del projecte Sigena Màgica, promogut per Juan Naya.
A més del seu impulsor, a l’acte hi han assistit el president d’Aragó, Javier Azcón; les conselleres dEducació, Cultura i Esport, Tomasa Hernández, i de Benestar Social i Família, Carmen Susín; els directors generals de Cultura -Pedro Olloqui- i de Patrimoni Cultural -Gloria Pérez- i l’alcalde de la localitat d’Osca, José Jaime Castellón.
El nou teginat recrea l’enteixinat mudèjar que cobria originalment la Sala Capitular, un espai considerat pels experts com la Capella Sixtina del Romànic, i la destrucció del qual el 1936 va suposar la pèrdua d’un dels grans tresors del patrimoni històric espanyol.
“Aquest quart teginat representa molt més que una peça recuperada: és la confirmació que Sigena Màgica és un projecte sòlid, rigorós i viu. Cada avenç demostra que la recreació de la Sala Capitular no és un gest simbòlic, sinó un procés real de restitució del sentit profund de Sixena, basat en investigació, excel·lència artesanal i respecte absolut per la història”, ha afirmat Juan Naya, impulsor i líder del projecte Sigena Mágica.
Investigació
La peça presentada és el resultat d’un llarg procés de recerca històrica, artística i tècnica desenvolupada en el marc de Sigena Mágica. L’estructura del sostre en fusta, així com l’estudi dels motius decoratius, cromàtics i simbòlics, han estat definits pel mestre artesà Paco Luis Martos, Premi Nacional d’Artesania, fruit d’anys de recerca específica sobre el teginat original de Sigena.
Segons ha indicat Paco Luis Martos, “l’elaboració d’aquest teginat ha estat un procés llarg i molt rigorós, basat en anys d’investigació prèvia sobre l’enteixinat original de Sixena. Des de la concepció de l’estructura fins a la definició dels motius decoratius, l’objectiu ha estat sempre el mateix: ser fidels a les tècniques medievals i transmetre aquest coneixement a l’equip que ha executat el resultat de la policia de disciplina artesanal”.
Sobre aquesta base rigorosa, el daurat i la policromia del teginat han estat executats per un equip d’artesans d’Almudévar, coordinat per Javier Franco Portolés, en un procés de més d’un any i mig de treball, sempre sota la supervisió continuada de Paco Luis Martos i de la col·laboradora Florencia Iracema, especialista en tècniques històriques de policromia.
El resultat és una rèplica “d’altíssim valor científic, artístic i històric”, realitzada amb criteris de màxima fidelitat a les tècniques medievals, que permet comprendre novament la unitat estètica i simbòlica de la Sala Capitular en tota la seva esplendor.
“Per a l’equip d’Almudévar ha estat una experiència extraordinària i molt exigent. Hem treballat durant més d’un any i mig aplicant tècniques històriques complexes, aprenent directament de mestres amb un coneixement profund de l’ofici. Ha estat un procés d’aprenentatge, responsabilitat i compromís amb un patrimoni que sentim com a propi”, ha destacat Javier Franco Portolés, coordinador de l’equip d’artesans d’Almudéver.
Sixena
L’acte de presentació ha tingut lloc al mateix Monestir de Sixena. Durant la jornada, els assistents s’han pogut aproximar a la dimensió original del conjunt mitjançant recursos de mediació cultural que permeten visualitzar i experimentar la Sala Capitular com un espai total, integrant arquitectura, pintura mural i enteixinat. Amb aquest quart teginat, ja són quatre dels dotze que componien el sostre original els que han estat recreats.
Des de fa més de quinze anys, Sigena Mágica treballa a la recreació rigorosa i documentada de la Sala Capitular del Monestir de Sixena, combinant investigació històrica, artesania tradicional, innovació tecnològica i divulgació cultural.
La presentació d’aquest quart teginat consolida el projecte com una de les iniciatives de recuperació patrimonial més ambicioses i singulars d’Europa, i reafirma Sixena com a espai viu de coneixement, emoció i llegat.