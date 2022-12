El projecte Serol, premiat per les bones pràctiques d’integració ambiental

La planta fotovoltaica Serol, construïda i operada per Esparity Solar a Salinas (Alacant), es converteix en el desè projecte a obtenir el Segell d’Excel·lència per a la Sostenibilitat d’UNEF que reconeix les plantes d’energia solar en sòl realitzades amb els criteris d’integració més grans social i ambiental. Serol es converteix, així, en el tercer projecte d’Esparity Solar en assolir aquesta certificació, per a la qual s’ha dut a terme una auditoria independent, realitzada per l’empresa CERE, on s’han valorat paràmetres socioeconòmics, de preservació i restauració de biodiversitat i economia circular, que responen al compromís de l’empresa amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

El Segell d’Excel·lència en Sostenibilitat, que va ser creat UNEF el 2020 per difondre les bones pràctiques del sector fotovoltaic espanyol, reforçant el compromís del sector fotovoltaic nacional amb una transició energètica sostenible.

Continuant amb aquest treball, UNEF s’ha convertit en la primera entitat que ha dissenyat a nivell mundial un sistema propi per a la certificació de la sostenibilitat de les instal·lacions fotovoltaiques, dirigit a totes les empreses que puguin tenir interès a obtenir-lo, siguin desenvolupadores, constructores, propietàries o qualssevol altres en el segment de les plantes solars a terra.

“Sempre ens hem exigit fer bé les coses com a sector, ja que creiem que el nostre futur no es pot entendre sense la convivència i la creació de valor afegit entre la població, el territori i la seva biodiversitat i els projectes, com si es tractés d’un matrimoni a 30 anys, que parteix del respecte i del convenciment mutu del que és positiu de la iniciativa”, ha recalcat José Donoso, director general de la Unió Espanyola Fotovoltaica.

Actualment, són deu els projectes d’energia solar a terra pertanyents a les empreses Iberdrola, Statkraft, Falck Renovables, Esparity Solar i Verbund que han aconseguit el Segell d’Excel·lència en Sostenibilitat d’UNEF.

“Aquesta desena de projectes demostren que no hi ha una font de generació energètica més integrada amb el territori, la biodiversitat i la ciutadania que l’energia solar. Estem convençuts que, gràcies a l’existència d’aquesta certificació pionera, allò que sembla l’excepció es convertirà en la norma dins del sector fotovoltaic nacional. En els propers anys confiem que tots els projectes d’energia solar a terra tinguin i vegin reconeguts els seus excel·lents estàndards d’integració social i ambiental”, ha recalcat Donoso.

“El projecte Serol és el resultat d’un treball en equip exhaustiu en què es garanteix l’equilibri entre el creixement econòmic, el benestar social i la cura del medi ambient i la seva biodiversitat. Serol representa el compromís d’Esparity Solar per assolir la descarbonització i una transició energètica responsable”, ha manifestat Celia Cañas, Enginyera Ambiental de la companyia.

PROJECTE SEROL

El projecte d’energia solar a sòl Serol, de 50MW, suposarà beneficis de caràcter socioeconòmic i ambiental per a Salinas (Alacant) i els seus municipis adjacents, ja que un cop estigui operativa, la instal·lació contribuirà a la reducció de 60.000 tones d’emissió de CO2 a l’atmosfera i produirà energia verda que proveirà més de 29.000 llars espanyoles.

Així mateix, la construcció i el manteniment del projecte fotovoltaic generarà a nivell local prop de 200 llocs de treball directes i indirectes. A més, per fomentar els màxims estàndards d’integració social, el projecte va ser sotmès a un Pla de Participació Pública amb l’objectiu conèixer de primera mà les preocupacions i necessitats dels habitants de la zona i adaptar el projecte per generar el màxim benefici social possible.

Un cop construït el projecte, es fomentarà la creació d’una nova activitat econòmica doblement avantatjosa per al territori alacantí: la bioagrovoltaica. D’aquesta manera, es fomentarà la formació de pagesos i guanyadors locals sobre aquest doble ús del sòl que uneix l’agricultura ecològica i la generació d’energia neta.

El projecte Serol compta amb mesures ambientals enfocades al respecte i la conservació de la biodiversitat de la zona com la implantació de nidals, refugis per a rosegadors i rèptils, tolles i hotels d’insectes. Així mateix, es cultivarà una barrera vegetal d’espècies autòctones al perímetre del parc que afavorirà la integració paisatgística del projecte i s’instal·larà una tanca cinegètica amb pas inferior permetent el trànsit de la fauna local.

Per garantir els criteris d’economia circular i reciclatge, Esparity Solar s’ha compromès al desmantellament de la planta fotovoltaica un cop finalitzi la seva vida útil, reciclant-ne els components i retornant al terreny a la seva situació original prèvia a la seva construcció, i sent una ocupació temporal de sòl totalment reversible.