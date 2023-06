El professor com a mentor i la integració de la tecnologia, claus per l’educació del demà

La figura del professor com a mentor i facilitador del coneixement, la integració de les noves tecnologies i la recerca sobre possibles escenaris de futur són fonamentals per a l’evolució de l’educació.

Aquestes han estat les conclusions de la jornada ‘Futurs Alternatius per a l’Educació’, organitzada per The Futures Factory, consultora d’Estudis de Futurs, al costat de Gamma Tech School, la primera escola de tecnologia que segueix el model formatiu de les escoles de negoci, en l’espai M25 de Madrid.

Isabel Fernández Peñuelas, directora d’Estudis de Futur, ha assenyalat que les recerques i reflexions col·lectives “ajuden a comprendre com la imatge que tenim de l’educació, basada en l’autoritat del professor, no ha canviat durant molt de temps, i com necessitem evolucionar a nova idea de l’educació en la qual el professor és, abans de res, un mentor”.

A més, ha posat l’accent que “no cal viure en un món de falses expectatives en les quals el coneixement es pot adquirir sense esforç. Cal mantenir les idees bones del passat, però cal repensar l’educació i crear una nova metàfora per al que és l’educació del futur”.

La cita ha congregat a experts i professionals de reconegudes institucions i organitzacions com la Unesco–Iesalc, que han abordat el paper que presenten els estudis de futur per a detectar tendències creixents i analitzar possibles escenaris en l’àmbit de l’educació amb la finalitat d’assessorar institucions, governs i companyies.

Ivana Milojević, investigadora, escriptora i professora en Metafuture, que ha liderat la sessió, ha defensat que “hem de ser més facilitadors del coneixement, i és aquí on crec que pot estar el futur de l’educació”. En relació a com podem preparar-nos per a l’esdevenir de l’Educació, Milojević ha destacat que “la millor manera és actuar, estudiar les disrupcions, observar el context i debatre col·lectivament cap a on volem anar. Hem d’investigar les conseqüències de les nostres accions, mirar múltiples opcions del futur, i escoltar els estudiants, que són els principals interessats i els que tenen la clau per a indicar com funciona millor l’Educació”.

La cita ha abordat també la importància d’aprendre com utilitzar les noves tecnologies com la Intel·ligència Artificial, que ja està impactant en l’Educació. “Per descomptat, l’impacte serà exponencial. Si serà perjudicial o no, depèn de com ho usem. Crec que els estudiants i els professors han d’aprendre a dominar i utilitzar aquesta tecnologia de la forma adequada”, ha assenyalat Milojević.

A més, l’experta ha posat de rellevància el paper que compleixen els estudis de futur com cocreadores de l’Educació del demà per a “ajudar a trobar la llum a través dels canvis i transformacions que succeeixen. En la majoria de les institucions educatives, es donen per descomptats els aprenentatges futurs, així que els ciutadans parlen de preparar-se per al futur, però no és molt clar què tenen al cap. L’educació encara està dominada per un model global d’escolarització, fins i tot els joves s’han preparat per a ocupacions que ja no existeixen, així que hem d’utilitzar el coneixement dels nostres futurs en plural, i valorar moltes possibilitats per a dissenyar noves estratègies que impulsin les nostres habilitats”.

Per part seva, Aitor Chinchetru, fundador de Gamma Tech School, ha indicat que “Gamma concep la formació de manera pràctica i adequada al context i mercat laboral actual. Tallers com aquest reforcen la importància de conèixer les tendències i analitzar contextos per a avançar-nos i adaptar-nos a les habilitats i competències professionals que es demandaran”.