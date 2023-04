El preu del lloguer a Barcelona va pujar al voltant d’un 50% en vuit anys

Gairebé 1.100 euros és el preu mitjà aproximat que costava als veïns de Barcelona llogar un pis durant el 2022, augmentant des de 734 euros el 2015 fins a la quantitat actual (1.077,48 euros), segons les xifres recollides pel Departament d’Estadística i Difusió de Dades de l’Ajuntament de Barcelona. Els preus d’arrendament de molts pisos continuen sent un problema per a molts ciutadans. Dels 8.800 pisos de parc públic promesos en el primer mandat (2015) per l’actual executiu municipal se n’han construït 4.000. La mitjana del preu de lloguer mensual a Barcelona ha anat incrementant progressivament cada any, excepte el 2020 i el 2021, anys en què, sota l’efecte de la pandèmia, la quantitat es va estabilitzar i fins i tot va disminuir.

Els tres districtes de la capital catalana amb preus més disparats amb data del 2022 són Sarrià-Sant Gervasi, amb una mitjana de 1.467 €, seguit per les Corts, amb una quota de 1.259 €, i, finalment, el districte de l’Eixample, on els llogaters paguen 1.210 € per viure als pisos de la zona.

El preu mitjà de lloguer mínim a pagar per viure a la capital durant el 2022 va ser de 774 €, per residir en un habitatge situat al districte de Nou Barris, el més assequible.

Comparant els preus de lloguer per districtes entre el 2015 i el 2022 es pot observar que hi ha hagut un significatiu increment en la majoria. Els tres districtes on més ha augmentat la quota són Sants-Montjuïc (55%), Sant Martí (49%) i Ciutat Vella (48%). La resta de districtes se situen entre un increment del 30% i el 45%: Nou Barris (45%), Horta-Guinardó (43%), Eixample i Sant Andreu (42%), Gràcia (40%), Sarrià-Sant Gervasi (35%) i, finalment, les Corts (32%).

Diferents ciutadans s’han fet ressò de la situació i han difós a les xarxes socials la seva crítica per aquest augment de preus. “Si voteu als comuns us apugen un 52% el preu del lloguer. Demostrat”, publica un usuari de Twitter. Un altre veí de Barcelona denuncia que amb vuit anys amb l’actual consistori els preus del lloguer només han fet pujar. Els mileuristes alerten que per a ells els preus de lloguer a la ciutat són inassumibles. “En concret, al barri de Sant Andreu s’han encarit molt els preus” publica una usuària a Twitter.